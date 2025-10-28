Mireasa, sezon 12. O fată ar fi interesată de Sorin, dar o împiedică prietenia lui cu Diana: „Nu vreau să primesc un refuz”

În emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o converație purtată de Simona cu Ștefania. Noua concurentă a mărturisit că ar fi interesată de un băiat din casă, dar e puțin ocupat de „prietena” lui.

Simona i-a mărturisit Ștefaniei că ar fi interesată de un băiat, dar prietenia dintre el și o fată o împiedică să se apropie.

Diana iar a plâns, supărată de faptul că Sorin nu-i ia apărarea în conflicte. Fata a plâns în brațele lui Emily, care i-a spus că o înțelege că o doare când omul drag nu îi e alături.

În același timp, Simona i s-a confesat Ștefaniei despre un băiat care are o „prietenă”.

Întrebată dacă știe ce fată ar fi interesată de Sorin, Diana a răspuns: „Am mai multe opțiuni, că e un bărbat frumos. Dar nu pot să cred că eu sunt un deranj, dacă el ar vrea să facă ceva”

Simona spune că a sesizat priviri din partea unui băiat din casa Mireasa

„Sunt mai multe priviri pe care mi se pare că le văd. M-am uitat și eu, dacă le-am observat. E aiurea să zic ceva, când ei chiar dacă nu sunt combinați sunt cică prieteni, dar stau mereu unul cu celălalt. Eu sunt o persoană asumată, de obicei, dar sunt și rușionoasă. Ca fată ce ai vrea să fac? Să mă duc și să zic: eu te am pe tine în topul meu. Pot să fiu și directă, dar nu vreau să primesc un refuz”, a spus Simona.

„Îi dai și tu priviri să vezi dacă le prinde”, i-a spus Ștefania.

Simona nu a vrut să recunoască faptul că se referea la Sorin, însă Liviu a intervenit și a spus că el știe că la Sorin făcea referire.

