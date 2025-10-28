Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. O fată ar fi interesată de Sorin, dar o împiedică prietenia lui cu Diana: „Nu vreau să primesc un refuz”

În emisia live de Mireasa de pe 28 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o converație purtată de Simona cu Ștefania. Noua concurentă a mărturisit că ar fi interesată de un băiat din casă, dar e puțin ocupat de „prietena” lui.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 13:48 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 15:24

Simona i-a mărturisit Ștefaniei că ar fi interesată de un băiat, dar prietenia dintre el și o fată o împiedică să se apropie.

Diana iar a plâns, supărată de faptul că Sorin nu-i ia apărarea în conflicte. Fata a plâns în brațele lui Emily, care i-a spus că o înțelege că o doare când omul drag nu îi e alături.

În același timp, Simona i s-a confesat Ștefaniei despre un băiat care are o „prietenă”.

Întrebată dacă știe ce fată ar fi interesată de Sorin, Diana a răspuns: „Am mai multe opțiuni, că e un bărbat frumos. Dar nu pot să cred că eu sunt un deranj, dacă el ar vrea să facă ceva”

Simona spune că a sesizat priviri din partea unui băiat din casa Mireasa

„Sunt mai multe priviri pe care mi se pare că le văd. M-am uitat și eu, dacă le-am observat. E aiurea să zic ceva, când ei chiar dacă nu sunt combinați sunt cică prieteni, dar stau mereu unul cu celălalt. Eu sunt o persoană asumată, de obicei, dar sunt și rușionoasă. Ca fată ce ai vrea să fac? Să mă duc și să zic: eu te am pe tine în topul meu. Pot să fiu și directă, dar nu vreau să primesc un refuz”, a spus Simona.

„Îi dai și tu priviri să vezi dacă le prinde”, i-a spus Ștefania.

Simona nu a vrut să recunoască faptul că se referea la Sorin, însă Liviu a intervenit și a spus că el știe că la Sorin făcea referire.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

AS.ro Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” Afacerea &#8220;unică în Europa&#8221; a milionarului român care va câştiga o avere! &#8220;Nu am mai văzut aşa ceva&#8221;
Observatornews.ro "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

