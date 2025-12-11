Mireasa, sezon 12. O fată i-a spus logodnicului: „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine”. Care a fost motivul

Denisa a avut niște reacții aparent foarte tăioase la adresa lui Cristian. La testimoniale, fata a explicat că așa se tachinează ei.

Doamna Nicoleta s-a arătat deranjată de atitudinea Denisei când i-a oferit o băutură cu vitamine lui Cristian și i-a spus: „Bea și taci”, întrebată ce se afla în pahar. Denisa a fost chemată la testimonială pentru a fi întrebată care e motivul din spatele unor replici precum: „Lasă-mă în pace”, sau „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine!”

O fată de la Mireasa i-a spus logodnicului: „Mă mai gândesc dacă mă mărit”. Tânăra a fost chemată la testimonial. Cum și-a explicat gestul

„A fost în glumă. Astea sunt tachinările noastre. Motivul e să ne vedem reacțiile, să vedem expresia. Noi nu am luat niciodată în râs căsătoria, până la urmă trebuie să se înțeleagă că o să fim doar noi și tachinările astea chiar ne fac bine . Nu avem dubii unul față de celălalt”, a spus Denisa.

În brațele lui Cristian, Denisa l-a tachinat, iar logodnicul i-a răspuns în aceeași notă:

Denisa: „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine sau nu. Eu nu glumesc. Dacă ți-aș spune nu atunci?

Cristian: Dacă te refuz eu la primar? Că pe mine mă întreabă primul

Denisa: Lasă-mă în pace

Cristian:Nu vreau

Denisa: De ce?

Cristian: Pentru că te iubesc

Denisa: Nu mă mai iubi!

Cristian: Bine, figuranto! N-ai plecat?

Denisa: Poți să pleci tu!

„Avem și momentele noastre de iubire și momente în care ne mai tachinăm”, a spus Cristian în emisia live de Mireasa de pe 11 decembrie 2025.