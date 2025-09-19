Mireasa, sezon 12. Părinții Alexandrei au intervenit în direct și au transmis un mesaj ferm despre VIrgil. Reacția fetei

În gala Mireasa de pe 19 septembrie 2025 Alexandra și-a auzit părinții la telefon. După ce VIrigil a spus că vrea să lupte pentru inima Alexandrei, familia acesteia a avut un mesaj ferm.

Tatăl Alexandrei a avut un mesaj clar: niciodată familia Moldoveanu nu va fi de acord cu o relație între fată și Virgil.

„Nu doresc ca fata mea să facă o relație cu acest băiat. Acest băiat a lăsat-o pe fata mea cam ultima opțiune. Din două luni de zile a respins-o, doar amiciție, că nu e de teapa lui, s-a pus în pat cu Gabriela, a încercat cu mai multe fete. Când a văzut că e respins de toate, a zis că e bună fata mea. Noi niciodată n-o să acceptăm să fie cu acest băiat pentru că se joacă cu psihicul ei. N-am nicio treabă cu religia dânsului. Problema e că copilul meu are religia lui. Cum se vor căsători? Cum vor boteza copiii? Cum se vor duce la biserică? Unul sâmbăta și unul duminica? Copilul meu e educat. Ei au regulile lor. Nu am zis că Virgil nu e educat. E un copil educat, dar niciodată n-are cum să fie cu fata mea! Au regulile lor în viața lor. Umbla de la o fată la alta. A încercat cu Ștefania, cu cutare, cu cutare. Acum pe ultima sută de metri, după ce au intrat părinții lui în emisiune, doar de fata mea! Alexandra va face ce vrea ea, dar familia noastră nu va fi de acord cu acest băiat niciodată.

Tatăl Alexandrei, despre Virgil: „Familia noastră nu va fi niciodată de acord cu acest băiat”

„Tata, vreau să-ți spun că trebuie să ai încredere în mine și să mă lași să-mi iau propriile decizii. Este vorba despre viața mea! Să nu te bagi în alegerile mele și în deciziile mele!

Pentru Virgil, tatăl Alexandrei a avut un mesaj ferm: „Lasă-mi copilul în pace!”

