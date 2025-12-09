Mireasa, sezon 12. Reacția explozivă a Iolandei după anunțul eliminării lui Alexandru. Ce a făcut după ce a ieșit din live

Antena Căutare
Iolanda s-a ridicat și a plecat din livingul casei Mireasa, în timplul transmisiunii live, după ce Nicoleta a decis ca Alexandru să părăsească emisiunea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 13:49 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 16:26

După ce a ieșit din live, Iolanda a trântit lucrurile din baie și a plâns. Concurenții și mamele au venit apoi să încerce să o calmeze, dar fata a avut un moment exploziv.

„Sunt foarte calmă, eu plec! Eu plec! Plec, plec! Alexandru, eu fără tine aici nu stau. Eu nu am cum să stau aici în condițiile astea, eu nu mai vreau! Eu plec acasă, cum oi ajunge! Nu am cum să mă calmez! Nu stau aici! Punct! Nu am cum să stau la uși deschise singură! Nu mă calmez! Eu mă duc la mine acasă! Nu am de ce să mai stau aici!”, a spus Iolanda

Iolanda a vorbit apoi cu Alexandru.

„Eu de ce nu am dreptul la fericire? Eu ce fac aici, că sunt în plus! Zi-mi tu mie! Văd că nu ești afectat de ce se întâmplă! Își dai seama că ea a zis nu din oftică și din răutate”, i-a spus Iolanda lui Alexandru. Înainte ca Alexandru să părăsească emisiunea, Iolanda l-a sărutat.

Iolanda a făcut o nouă cerere pentru revenirea lui Alexandru în casa Mireasa. Cum i-a răspuns Simona Gherghe: „Ești îndrăgostită?”

Iolanda a plâns în hohote în brațele lui Alexandru, iar apoi fata s-a dus la camera de producție și a făcut o nouă cerere de chemare a băiatului în casă.

„Ești îndrăgostită? Pe de altă parte mai sunt 9 zile. El a avut deja 2 cereri aprobate, deci nu vreau să-ți faci speranțe. Nu vreau să ai așteptări în legătură cu Alexandru aici în casa Mireasa!”, i-a spus Simona Gherghe Iolandei.

În emisia live pe 9 decembrie 2025 telespectatorii Mireasa au văzut ce a făcut Iolanda după ce a aflat că Alexandru trebuie să părăsească emisiunea, așa cum Nicoleta a decis.

„Alexandru, tu ai rămas 12 zile în casa Mireasa la invitația Nicoletei pentru că asta era ideea ca în 12 zile să vedeți dacă puteți forma sau nu în cuplu. În mod normal, șederea ta în casă ar trebui să se întâmple dacă ai avea ceva cu Nicoleta. Acum, tu ți-ai exprimat dorința de a rămâne, pentru că erai interesat de altă fată, motiv pentru care decizia este la Nicoleta. Ea te-a invitat. Tu trebuie să decizi în acest moment dacă Alexandru pleacă astăzi sau dacă rămâne în continuare”, a spus Simona Gherghe.

„Îmi bate inima foarte tare. Având în vedere că eu nu am nimic cu el, la mine decizia este NU. Îmi pare rău pentru cei care se supără pe mine, dar de la mine e NU”, a spus Nicoleta.

Iolanda s-a enervat și a ieșit din direct, iar Loredana a început să plângă, speriată fiind de reacția nervoasă a Iolandei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 9 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show... Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana a părăsit emisiunea. Ce i-a transmis Simona Gherghe...
