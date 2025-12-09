Mireasa, sezon 12. Reacția explozivă a Iolandei după anunțul eliminării lui Alexandru. Ce a făcut după ce a ieșit din live

Iolanda s-a ridicat și a plecat din livingul casei Mireasa, în timplul transmisiunii live, după ce Nicoleta a decis ca Alexandru să părăsească emisiunea.

După ce a ieșit din live, Iolanda a trântit lucrurile din baie și a plâns. Concurenții și mamele au venit apoi să încerce să o calmeze, dar fata a avut un moment exploziv.

„Sunt foarte calmă, eu plec! Eu plec! Plec, plec! Alexandru, eu fără tine aici nu stau. Eu nu am cum să stau aici în condițiile astea, eu nu mai vreau! Eu plec acasă, cum oi ajunge! Nu am cum să mă calmez! Nu stau aici! Punct! Nu am cum să stau la uși deschise singură! Nu mă calmez! Eu mă duc la mine acasă! Nu am de ce să mai stau aici!”, a spus Iolanda

Iolanda a vorbit apoi cu Alexandru.

„Eu de ce nu am dreptul la fericire? Eu ce fac aici, că sunt în plus! Zi-mi tu mie! Văd că nu ești afectat de ce se întâmplă! Își dai seama că ea a zis nu din oftică și din răutate”, i-a spus Iolanda lui Alexandru. Înainte ca Alexandru să părăsească emisiunea, Iolanda l-a sărutat.

Iolanda a făcut o nouă cerere pentru revenirea lui Alexandru în casa Mireasa. Cum i-a răspuns Simona Gherghe: „Ești îndrăgostită?”

Iolanda a plâns în hohote în brațele lui Alexandru, iar apoi fata s-a dus la camera de producție și a făcut o nouă cerere de chemare a băiatului în casă.

„Ești îndrăgostită? Pe de altă parte mai sunt 9 zile. El a avut deja 2 cereri aprobate, deci nu vreau să-ți faci speranțe. Nu vreau să ai așteptări în legătură cu Alexandru aici în casa Mireasa!”, i-a spus Simona Gherghe Iolandei.

În emisia live pe 9 decembrie 2025 telespectatorii Mireasa au văzut ce a făcut Iolanda după ce a aflat că Alexandru trebuie să părăsească emisiunea, așa cum Nicoleta a decis.

„Alexandru, tu ai rămas 12 zile în casa Mireasa la invitația Nicoletei pentru că asta era ideea ca în 12 zile să vedeți dacă puteți forma sau nu în cuplu. În mod normal, șederea ta în casă ar trebui să se întâmple dacă ai avea ceva cu Nicoleta. Acum, tu ți-ai exprimat dorința de a rămâne, pentru că erai interesat de altă fată, motiv pentru care decizia este la Nicoleta. Ea te-a invitat. Tu trebuie să decizi în acest moment dacă Alexandru pleacă astăzi sau dacă rămâne în continuare”, a spus Simona Gherghe.

„Îmi bate inima foarte tare. Având în vedere că eu nu am nimic cu el, la mine decizia este NU. Îmi pare rău pentru cei care se supără pe mine, dar de la mine e NU”, a spus Nicoleta.

Iolanda s-a enervat și a ieșit din direct, iar Loredana a început să plângă, speriată fiind de reacția nervoasă a Iolandei.

