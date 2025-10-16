Mireasa, sezon 12. Rezultatul Task-ului gătește dacă poți a adus tensiuni. Cearta a continutat în live cu replici tăioase

Denisa a fost revoltată de rezultatul Task-ului gătește dacă poți. Fata le-a adus acuzații câștigătorilor, iar Simona Gherhe a intervenit pentru a calma spiritele.

Task-ul gătește dacă poți a adus, din nou, tensiuni între concurenți. Jurizare a stârnit reacții aprinse, iar discuțiile au continuat și în live.

„Fiecare băiat alege o parteneră de joc, după alegerile făcute reies 8 perechi. Fiecare pereche are la dispoziție 5 minute să decidă ce preparat va face bazându-se pe necesarul de ingrediente disponibile în ambele case. Cele două fete rămase în afara jocului vor repartiza câte 4 perechi în ambele bucătării”, a fost mesajul care a apărut pe plasmă. Astfel, perechile au fost următoarele:

Ionuț - Nicoleta

Cristian - Denisa

Sorin - Diana

Cosmin - Gabriela

Alex - Florina

Liviu - Ștefania

Virgil - Ale

Perechile au fost legate spate în spate, fiecare partener având la dispoziție câte 20 de secunde, prin rotație. Timpul la dispoziție pentru task a fost de 20 de minute. Jurizarea a fost făcută de mama și de cele două fete.

Lupta s-a dat între mămăliga cu brânză (3 voturi) și pastele, iar farfuria câștigătoare a fost cea cu paste carbonara, cu 5 voturi, care a aparținut Ștefaniei și lui Liviu.

Rezultatul Task-ului gătește dacă poți a adus tensiuni. S-au aruncat cuvinte grele între cuplurile de pe primele două locuri

După ce s-a afișat rezultatul, Denisa a fost extrem de deranjată. Tânăra le-a acuzat pe mame că nu au jurizat corect.

„Ce s-a întâmplat în bucătăria aia?”, a întrebat-o Diana pe Denisa.

„Dacă mă apuc să vorbesc, o să vorbesc numai prostii și cred că o să vorbesc doar prostii. Nicoleta cu Ionuț mi-au dat o oală în cap. Să nu mă facă să vorbesc...Până acum nu ne suportam și acum...”, a spus fata.

„Se știe clar de ce au fost aleși Liviu și Ștefania”, a mai spus Denisa „Ați dat date-ul ăsta unor persoane care au fost de două ori în cunoaștere, într-o relație, acum ce vor să fac? Să fie din nou împrună?”.

Spiritele s-au încins și în emisia live din 16 octombrie 2025, iar Denisa și Liviu au avut un schimb de replici tăioase.

„M-am enervat că nu a fost jurizat corect. Nu s-au gustat toate mâncărurile făcute. Și s-au cerut și 10 minute suplimentar pentru paste”, a spus fata.

„Dacă tot s-a declarat omul dreptății, de ce nu a sărit când a văzut numele lui câștigător? Că știi foarte bine cine trebuie să câștige pentru că toți au muncit”, a intervenit și Diana în apărarea fetei.

