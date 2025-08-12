Mireasa sezon 12. Tensiuni între Diana și Emily, după ce ultima și-a arătat interesul pentru Liviu:”M-au deranjat anumite gesturi”

Diana și Emily de la Mireasa sezonul 12 sunt tensionate, după ce ambele și-au arătat interesul pentru Liviu.

Diana a vrut un date cu Liviu pentru a rezolva situația apărută în urma primei lor întâlniri. Se pare că și Emily e acum interesată de băiat.

Emily i-a transmis lui Liviu, când s-a așezat lângă ea pe canapea, că e supărată pe el. Băiatul i-a transmis că este reciproc. Cei doi au explicat în emisia de la Mireasa, Capriciile Iubirii ce s-a întâmplat.

”Eu în general sunt o persoană sinceră și o să fiu și acum tot sincer. Într-adevăr, cumva între mine și Emily s-au schimbat niște priviri, cumva există o atracție. Doar că Emily a mai făcut un gest cu cineva, cu Adin, i-a dat un inel, ca și cum promisiune de date. Și mie mi-a promis un date și acum nu știm care e primul la date. Are relevanță care e primul...”, a spus Liviu.

”Eu am zis că am lăsat ceva ca gest că vreau un date cu el pentru că văzusem pe fața lui exprimarea de supărare și chiar s-a discutat și astăzi în platou. Ce anume, nu am zis, logic că o să-l iau înapoi. E un mic gest, să înțeleagă că nu l-am dat deoparte pentru că este o persoană pe care mă voi focusa. Persoanele pe care mă voi axa sunt Adin și Liviu”, a afirmat și Emily.

Diana s-a arătat deranjată de gestul pe care l-a făcut Emily: ”Au fost anumite gesturi care m-au deranjat, puteau să se facă mai târziu sau, cel puțin, m-au deranjat că au fost din partea ei.”

Atunci, Emily a zis: ”Dacă el nu a făcut”, moment în care Diana s-a supărat. Fata a punctat că se aștepta ca Liviu să facă anumite gesturi și să îi dea niște semnale.

Diana a explicat ce gesturi au supărat-o: ”Până la urmă, azi când mi-am luat ”la revedere” de la Liviu, era momentul nostru. Nu contează de care, de prietenie, de cunoaștere... Nu poți tu, în secunda doi, în care eu m-am îmbrățișat cu acest băiat și ne-am luat ”la revedere”, să începi să cochetezi cu privirea, după să te duci în pauză să-i îndrepți microfonul, să mergeți să discutați în altă cameră. Pe mine asta m-a deranjat”.

De cealaltă parte, Emily consideră că în contextul emisiunii, are tot dreptul să interacționeze cu toate persoanele din casă.

