Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 22 mai 2026

Simona Gherghe a dezvăluit cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 22 mai 2026. Descoperă clasamentul publicului pentru această săptămână și afla ce preferințe a avut publicul.

Săptămâna care a trecut a fost una plină de evenimente și a adus pentru concurenții din casa Mireasa. Meciul iubirii dezvăluiri inedite, situații neașteptate, certuri și mărturisiri surprinzătoare.

Claudia a avut anumite rețineri și frământări în ceea ce privește apropierea de Denis și nu s-a ferit să recunoască acest lucru, însă concurentul a dezvăluit faptul că este dornic să câștige încrederea deplină a acesteia. Ulterior, cei doi au ajuns într-o situație destul de complicată atunci când o scrisoare trimisă de familia concurentei a scos la iveală faptul că aceasta nu vede cu ochi buni o posibilă relație a celor doi, totul pe motiv de religie.

Un nou cuplu s-a format în casa Mireasa! Est vorba despre Bianca și Dorian, care s-au apropiat tot mai mult și nu s-au mai ferit de camere, ba chiar au ajuns să se declare un cuplu și au avut parte de un date reușit.

Alan și Ema au sărbătorit trei luni de relație într-un mod extrem de romantic și grija acesteia pentru cadouri l-au emoționat într-atât de mult pe concurent încât acesta a avut lacrimi de emoție.

De asemenea, tot în această săptămână, Daniela s-a certat cu Ema și ulterior chiar și iubiții celor două și-au aruncat replici dure. Nici doamna Melinda nu a avut parte de zile liniștite, căci s-a certat cu doamna Mihaela.

Și de data aceasta a fost o săptămână plină și extrem de interesantă, presărată cu tot felul de evenimente surprinzătoare și confesiuni inedite. Concurenții au avut ocazia să își exploreze mai bine personalitatea și sentimentele, iar publicul a putut să le urmărească evoluția.

După întâmplările din această săptămână, publicul Mireasa și-a decis noii favoriți!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 22 mai 2026

În Gala Mireasa din 22 mai 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii a fost votată doamna: doamna Melinda

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Ema

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Amalia

Fata Săptămânii este: Daniela

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alan

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Sebastian

Băiatul Săptămânii este: Denis

Pe ultimul loc și fata care intră într-o cursă de eliminare cu Emilia este Raluca.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.