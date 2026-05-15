Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat în casa show-ului matrimonial! Ce decizie au luat Dorian și Giulia

Concurenții au fost luați prin surprindere de AdrenaLinia chiar înainte de gala de vineri din Mireasa, de pe 15 mai 2026.

Haosul s-a dezlănțuit în casa Mireasa: Meciul Iubirii atunci când AdrenaLinia a început să sune. Toți au fost uluiți când au aflat vestea pe care Giulia și Dorian au dat-o. Aceștia au fost nevoiți să facă o alegere dificilă.

După o discuție intensă, cei doi au ajuns de comun acord. Concurenții au hotărât dacă Alina o să rămână sau nu în casa show-ului matrimonial. Giulia și Dorian au analizat situația în amănunt chiar înainte de gala de vineri a emisiunii, de pe 15 mai.

Cei doi au decis că este mai bine ca tânăra să plece acasă, deoarece și-a exprimat dorința de a ieși de la Mireasa: Meciul Iubirii. De asemenea, concurenții au fost de părere că Alina nu ar trebui să ocupe locul cuiva care își dorește să fie în emisiune.

„Doresc să anunț decizia ca Alina să nu rămână în casa Mireasa, deoarece și-a exprimat dorința de a nu rămâne în casă”, a dezvăluit Giulia.

Care a fost reacția Alinei la decizia Giuliei și a lui Dorian, după ce a sunat AdrenaLinia la Mireasa: Meciul Iubirii

Giulia a simțit nevoia să o anunțe și pe Alina în privința deciziei luate: „Noi am ales să nu rămâi în emisiune pentru că abia așteptai să pleci. Am zis că mai bine lăsăm locul unei fete care își dorește să fie aici. Nu știam de ideea asta!”

„Nu am nicio justificare, accept ce ați decis voi! Nu e problemă, e ok pentru mine!”, a fost reacția Alinei.

„E cel mai bine pentru ea!”, a mai completat doamna Melinda.

„Aseară, am avut intenția de a spune că vreau să rămân, cu gândul că poate vine cineva pentru mine”, a mai dezvăluit fata în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 15 mai 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

