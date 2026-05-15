Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Răzvan și Denis. Ce cuplu beneficiază de un avantaj săptămâna viitoare

Răzvan și Denis s-au aflat într-o cursă de eliminare în această săptămână, iar telespectatorii au votat intens. Iată ce concurent părăsește show-ul matrimonial în gala de vineri, 15 mai 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 13:37 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 16:23
În gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 15 mai 2026, publicul a aflat rezultatul cursei de eliminare dintre Răzvan și Denis. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a vota băiatul care să plece acasă.

Concurenții au așteptat cu mare nerăbdare să afle verdictul final al oamenilor de acasă. Răzvan și Denis au fost copleșiți de emoții, însă nu au uitat scopul pentru care au venit în casa show-ului matrimonial.

Pentru că și-a dorit să nu-i țină în tensiune prea mult, Simona Gherghe a deschis rapid plicul cu voturile telespectatorilor. Un lucru este cert, s-a votat într-un număr foarte mare la cursa de eliminare.

Cine a fost eliminat în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 15 mai 2026

În cele din urmă, Răzvan a aflat că trebuie să plece acasă pentru că a avut cele mai multe nominalizări din partea publicului. Băiatul s-a bucurat din plin de experiența trăită la Mireasa: Meciul Iubirii, chiar dacă nu și-a cunoscut jumătatea.

„E greu, dar asta am cerut publicului! Pot să spun că a fost greu să mă acomodez la început, dar mi-am dat șansa să încerc. (...) Mi-am dat seama că nu am fost atras de o fată să încep o cunoaștere. Am emoții!”, a spus Răzvan cu vocea tremurândă.

„Plângi?!”, l-a întrebat Simona Gherghe.

„Sunt foarte mândru că am lucrat la mine!”, a mai adăugat băiatul.

Ce avantaj au câștigat Giulia și Alexandru la Mireasa: Meciul Iubirii

O votare specială a avut loc în gala de vineri de la Mireasa, de pe 15 mai 2026. Băieții și fetele au nominalizat un cuplu care să beneficieze de un avantaj. Cele mai multe voturi au mers către Giulia și Alexandru. Competiția a fost strânsă între cei doi și cuplul Daniela și Darius.

„Săptămâna viitoare, o să fiți primii care vor discuta cu fanii de pe Facebook. O să intrați live”, a anunțat Simona Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Răzvan și Denis la Mireasa: Meciul Iubirii

Comentarii


