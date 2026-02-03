Mireasa, sezon 13. Alexandru i-a spus Giuliei că o fată îi aruncă priviri intense. Despre cine este vorba: „Se uită la mine!”

În ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 februarie 2026, Alexandru a vorbit despre privirile insistente pe care le primește din partea unei concurente din competiție. De asemenea, tânărul nu s-a putut abține și i-a povestit și Giuliei.

O situație neașteptată din casa Mireasa: Meciul Iubirii a generat o mulțime de reacții din partea concurenților. În timp ce se afla alături de colegii săi, Alexandru a făcut o dezvăluire neașteptată despre o concurentă din casă.

Tânărul a mărturisit că există o fată care îi aruncă priviri intense. Toți au fost surprinși când au auzit că este vorba despre Claudia. Mai mult, Dorian și Marian au precizat că au trecut prin aceeași situație.

„Frate, se uită! Eu am observat și în prima săptămână, la petrecere. Și atunci se uita, am zis că mi se pare mie. Se tot uită așa pe mine, dar nu știu de ce. Credeam că doar la mine se uit și la Dorian. Eu chiar eram curios dacă mi se pare, dar e prea insistentă. Diseară o întreb”, a spus Alexandru.

Cum a reacționat Giulia când a aflat de la Alexandru că o altă concurentă din casa Mireasa sezonul 13 îi aruncă priviri intense

Băiatul nu a stat prea mult pe gânduri și i-a povestit Giuliei despre privirile pe care i le oferă Claudia. De asemenea, Alexandru a ținut să o informeze pe aceasta că nu îl interesează astfel de gesturi din partea altei fete.

„De multe ori am făcut contact vizual cu ea! (...) Sunt vizibile privirile astea”, i-a precizat concurentul.

„Nu, nu am observat că se uită la tine. (...) Când a venit în casă prima dată a zis că e atrasă de tine. Deci îți dai seama, poate e atrasă de tine. Eu ce să-i fac?”, i-a zis Giulia.

„Crezi că pe mine mă interesează? Nici măcar 1%”, a mai răspuns el.

„Oricum ea are contact vizual cu toți băieții”, a ținut Giulia să scoată în evidență.

Ce a spus Claudia despre afirmațiile lui Alexandru

În ediția de marți, de pe 3 februarie, din Mireasa: Meciul Iubirii, Claudia a ținut să-l asigure pe Alexandru că nu îi aruncă priviri intense, ci îi place să privească oamenii din jurul ei. Fata a mai punctat că singurul băiat de care a fost atrasă și la care s-a uitat insistent a fost Dorian.

„Mă uit, dar legat de Giulia și Alexandru mă uit pentru că le stă foarte bine împreună, îmi place ceea ce văd. Nu mă uit în alt mod, că n-am niciun interes. Mă uit că am ochi! (...) Mă uit să văd de ce oameni sunt înconjurată”, a mărturisit ea.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

