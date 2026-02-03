Mireasa, sezon 13. Diana le-a trimis o scrisoare fetelor după eliminare. Ce mesaj i-a transmis Marian: „Viața merge înainte...”

Diana, prima concurentă eliminată din sezonul 13 Mireasa, le-a trimis o scrisoare fetelor după ce a părăsit emisiunea. Spre surprinderea lui Marian, tânăra nu a scris nimic despre el. Iată ce i-a transmis.

În ediția de luni de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Halima a scos la iveală detalii despre scrisoarea pe care a primit-o de la Diana. Tânăra a fost eliminată de la Mireasa: Meciul Iubirii în gala de vineri, 30 ianuarie 2026.

Vestea că experiența ei din cadrul show-ului matrimonial se încheie a adus multe lacrimi pe fața Dianei. La doar câteva zile de la ieșirea din casă, fata a decis să le transmită un mesaj emoționant fetelor.

Tânăra a dat de înțeles că regretă plecarea și că nu a apreciat suficient participarea la Mireasa. De asemenea, Diana nu a menționat nimic despre Marian, iar acest detaliu l-a luat prin surprindere.

„Să nu uităm motivul pentru care suntem aici. Că am fost superbe la petrecere și că totul va fi bine. Se uită mereu la noi. A zis că a învățat multe aici, despre curaj și sinceritate, că i-a fost greu să plece și cam atât”, a povestit Halima.

Cum a reacționat Marian când a aflat că Diana nu i-a transmis și lui un mesaj la Mireasa - Capriciile Iubirii

Întrebat dacă îi pare rău că Diana nu i-a scris și lui niciun mesaj, Marian a oferit un răspuns sincer și direct. De asemenea, tânărul i-a dezvăluit Ralucăi că a avut grijă să-i transmită el câteva gânduri concurentei eliminate în culise.

„Nu mai țin minte exact (n.r. ce i-a zis). Aștept să-mi trimită ea un mesaj în cazul în care se mai gândește la mine. În cazul în care nu viața merge înainte! I-am zis că mă gândesc la ea, că aștept să ne scrie!”, a dezvăluit concurentul.

Cine este cea de-a doua fată care i-a atras atenția lui George în sezonul 13 Mireasa

Tot în ediția de luni, 2 februarie 2026, din Mireasa - Capriciile Iubirii, George a dezvăluit cine este cea de-a doua fată care i-a atras atenția.

„Pe mine nu mă deranjează cu nimic să vă spun, dar nu văd rostul dacă eu în momentul de față vorbesc cu Larisa și mă simt foarte bine cu ea. Și cred că o să continuăm în felul ăsta! Este o fată cu care n-am interacționat, nu am vorbit, cu Daniela am avut date. Roxi (n.r. fata care i-a atras atenția), ca dă elucidăm misterul”, a punctat băiatul.

„N-am nicio părere!”, a fost reacția fetei.

