Mireasa, sezon 13. Alexandru, scos din sărite de băieți. Ce l-a făcut pe concurent să răbufnească. Nu a mai ținut cont de nimic

Alexandru a fost scos din sărite de băieți după miezul nopții. Gălăgia celor din casă l-a făcut să răbufnească în fața camerelor de filmat, fără a mai ține cont de ceva. Iată pe cine și-a vărsat nervii.

În emisia live de luni din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 11 mai 2026, Raluca Preda a abordat o situație tensionată din casa show-ului matrimonial. Băieții au reușit să-l enerveze serios pe Alexandru noaptea trecută.

Tânărul nu s-a mai putut abține și a răbufnit, iar cel care a picat la mijloc a fost chiar Denis. O glumă nepotrivită s-a transformat rapid într-un conflict de proporții, iar camerele de filmat au surprins întregul moment.

Un lucru este cert, farsele colegilor l-au scos din sărite pe Alexandru. Concurentul a fost trezit din somn, iar acest lucru l-a deranjat foarte tare.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Giulia, stânjenită de imaginile cu ea și Alexandru din noaptea în care au dormit împreună

„Închide ușa aia că eu nu te-am deranjat când dormi! Închide ușa am spus!”, a fost reacția băiatului.

Ce replici acide s-au dat între Alexandru și Denis la Mireasa: Meciul Iubirii, după glumele din toiul nopții

După glumele din toiul nopții, Alexandru nu a mai rezistat și a venit în bucătărie pentru a aborda situația neplăcută în care a fost pus.

„Denis, de când ne permitem să facem glume între noi?”, l-a întrebat concurentul.

„De ce te iei de mine, frate? Erau toți!”, a răspuns Denis.

„Cum de ce mă iau de tine? Că așa vreau eu! Nu mă interesează, eu pe tine te-am auzit. Eu mi-am permis să fac glume cu tine la ora asta? Băi, vezi că ne permitem cam multe și ne tragem cam mult de șireturi.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Emilia, noua concurentă, a primit note mici de la unii băieți: „Nu e autentică”. Eduard Puiu a intervenit

Poate vrei să nu mai dormi în noaptea asta, nici eu, dar nici tu! Că nu stau să mă culc la 1, trag de mine, abia adorm și vii tu să mă trezești. E mesaj cu noapte bună, iar voi aveți chef de glume. Stau 4 ore să adorm și vii tu... Potoliți-vă cu glumele astea, pe bune vă zic! Eu am atâtea lucruri pe cap, nu venim să ne jucăm. Un bărbat adevărat nu face glume de-astea la trei dimineața”, a fost reacția lui Alexandru.

„Tu doar pe mine m-ai auzit!”, a mai adăugat Denis.

Subiectul a fost discutat și la Mireasa: Capriciile Iubirii, unde iubitul Giuliei a afirmat că s-a enervat foarte tare.

„Pentru mine aseară nu a fost o noapte tocmai ok! Toți avem diverse reacții când ne trezim din somn. (...) Pe bune acum, să fim realiști și serioși, toți vrem odihnă și liniște! Momentele acestea au trecut...”, a mai dezvăluit Alexandru.

De asemenea, tânărul a mai precizat că nu este supărat pe băieți, însă ar aprecia ca aceștia să-i respecte momentele de somn.