Mireasa, sezon 13. Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian

Aliz a plâns în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 11 februarie 2026, auzindu-și sora la telefon.

Aliz a fost afectată după ce Dorian a spus că gesturile fetei de la petrecere au fost exagerată și denotă neseriozitate. Fata l-a ciupit de posterior pe băiat. Deși comportamentul a fost unul consimțit, băiatul și-a exprimat dezaprobarea mai târziu.

„M-am gândit și eu pe moment că e o joacă. Lui îi plăcea de mine, mie îmi plăcea de el. Nu mi s-a părut nimic exagerat în acel moment!”, a spus Aliz.

Aliz a plâns în hohote la auzul surorii. Ce părere are Beatrice despre gesturile fetei față de Dorian. Băiatul a intervenit în direct: „Singura chestie pe care vreau să o zic...”

„Te rog frumos să nu plângi. Eu n-am văzut nimic deplasat. Te rog să nu te mai consumi atâta, e în regulă noi te susținem! Fii tu în continuare, noi știm că ești jucăușă. Te rog să te bucuri de experiența asta până la capăt”, a spus Beatrice, sora concurentei Mireasa. „Are planuri de familie, vrea să se stabilească la casa ei”, a mai spus Beatrice despre sora ei.

Aliz a plâns în hohote la auzul surorii sale.

„Singura chestie pe care vreau să o zic e că îmi pare rău că am făcut-o pe sora ta să plângă. Am făcut ce am simțit!”

Dorian acuză că Aliz a făcut un gest nepotrivit față de el la petrecere. Imagini cu ce s-a întâmplat între ei

La petrecere, Aliz a avut apropieri cu Dorian. Tânăra a dansat în brațele lui Dorian și la un moment dat l-a ciupit de fesieri. Chiar dacă pe moment, Dorian a zâmbit, ulterior și-a dat seama că a fost un gest nepotrivit, care denotă neseriozitate din partea fetei. Aliz a fost foarte afectată de faptul că Dorian a catalogat-o drept „neserioasă”: „Pe moment mi s-a părut amuzant. Sincer, n-am mai pățit chestia asta. Am avut nevoie de timp să analizez situația”, a spus Dorian la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„În momentul ăla m-am simțit în largul meu. Dacă mi-ar fi spus pe moment că îl deranjează, nu se ajungea aici. M-a deranjat cum a pus problema. Au fost gesturi din partea amândurora, nu doar din partea mea. Nu consider că am făcut un gest exagerat. Și el venea la mine. Îl mai plac pe Dorian”, a spus Aliz.

„Nu am realizat pe moment ce s-a întâmplat. Am zis că pur și simplu mie nu-mi plac gesturile alea. Nu mă simt vinovat pentru starea lui Aliz. Cu siguranță dacă nu ar fi fost gesturile de la petrecere, aș fi vrut să o cunosc în continuare”, a spus Dorian.