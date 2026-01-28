Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Alți doi concurenți au anunțat că sunt într-o cunoaștere! Ce au surprins camerele de filmat

Doi concurenți din casa Mireasa: Meciul iubirii au mers la întâlnire și lucrurile au mers atât de bine încât s-au declarat într-o cunoaștere!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 15:35 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 15:58

În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, doi concurenți au avut parte de un date foarte romantic, prilej cu care s-au putut cunoaște mai bine. La scurt timp după întâlnire, cei doi concurenți s-a declarat într-o cunoaștere. Descoperă despre cine este vorba și ce au surprins camerele de filmat.

Surpriză de prorporții în eidția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii. Doi concurenți s-au putut bucura de o întâlnire romantică și se pare că lucrurile au mers atât de bine încât la scurt timp după, în platoul emisiunii, aceștia nu s-au ferit să recunoască și să anunțe astfel faptul că sunt într-o cunoaștere!

Citește și: Mireasa, sezon 13. Un concurent a fost eliminat din casă, spre marea surpriză a tuturor! Cine a plecat din competiție

Este vorba despre Amalia și Dorian, care au părut de-a dreptul fascinați unul de celălalt la date-ul romantic pe care l-au avut.

Cei doi au avut ocazia să descopere extrem de multe detalii unul despre celălalt. Au aflat inclusiv faptul că își doresc copii, gemeni chiar, prilej cu care Dorian a glumit și a spus: „Unde e inelul?!”.

Seara, în casa Mireasa, cei doi s-au pupat și nu s-au ferit cu gesturile de afecțiune.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

