Mireasa, sezon 13. Amalia a izbucnit în lacrimi. Fata a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ce s-a întâmplat

Home Mireasa Stiri

Amalia a trecut prin momente dificile în casa Mireasa - Meciul Iubirii. Tânăra a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar sora ei a intervenit telefonic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 13:00 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 13:55
O situație neașteptată a avut loc la Mireasa - Meciul Iubirii chiar înainte de petrecerea de sâmbătă. Amalia a fost surprinsă cu lacrimi în ochi. Tânăra le-a dezvăluit fetelor că se simte rău și că nu poate să își revină.

„Nu mă simt bine! Nu pot să-mi revin și nu știu de ce!”, a spus concurenta.

Văzând situația în care se află colega lor, fetele au apelat la ajutorul medicului. Așadar, Amalia a fost supusă unui control de rutină pentru a vedea dacă are tensiune sau nu. Rezultatele au fost bune, iar specialistul i-a recomandat să se relaxeze și să nu se mai streseze.

„Sunt foarte amețită, nu pot să îmi revină. Am făcut o criză alaltăieri, iar de atunci nu pot să-mi revin! Mă doare capul foarte rău, sunt amețită, am mâinile și picioarele amorțite, mă înțeapă în piept”, au fost simptomele despre care tânăra a vorbit.

Care este motivul pentru care Amalia a izbucnit în lacrimi. Sora ei a intervenit telefonic

După momentul dificil, Amalia a avut parte de o surpriză. Sora acesteia a intervenit telefonic pentru a o încuraja. Fata și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a auzit-o.

Mai mult, tânăra a dezvăluit că nu își poate lua gândul de la coșmarurile pe care le-a avut câteva nopți la rând, iar acest lucru îi provoacă neliniște. De asemenea, aceasta nu poate să doarmă.

„Nu mai dorm, mă simt foarte slăbită și foarte obosită. Cum fac eu crizele alea când rămân fără aer și amorțesc. Doar că acum sunt din ce în ce mai rău. O să-mi revin, doar că îmi ia ceva! M-am și speriat puțin pentru că nu mi-am revenit. O să fiu bine! Am avut niște coșmaruri și mi-a rămas gândul la ele”, a mai punctat Amalia către sora ei.

La Mireasa - Capriciile Iubirii, concurenta a vorbit și despre diagnosticul pe care l-a primit de la mai mulți medici.

„Da (n.r. are un diagnostic precis de epilepsie). Sunt mai multe păreri, foarte multe! Am avut o singură criză de epilepsie la început, atunci când mi s-a pus diagnosticul. Am leșinat. De atunci sunt sub tratament. Am fost și la terapie pentru că eram mult mai rău înainte”, a mai povestit tânăra în cadrul show-ului matrimonial.

Mireasa - Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

