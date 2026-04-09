Mireasa, sezon 13. Amalia, emoționată până la lacrimi! Ce surpriză i-a făcut Sebastian. Cei doi au împlinit o lună de relație

Amalia a avut parte de o surpriză emoționantă din partea lui Sebastian, după date-ul pe care l-au avut. Tânăra a fost emoționată până la lacrimi de gestul băiatului. Cei doi au împlinit o lună de relație în casa Mireasa: Meciul Iubirii.

Amalia a câștigat o întâlnire romantică cu Sebastian la proba „Oului”. Cei doi s-au bucurat de o plimbare liniștită în parc, iar mai apoi au luat masa împreună. Aceștia s-au simțit foarte bine unul lângă celălalt, motiv pentru care dezvăluirile emoționante nu au întârziat să apară.

Concurenta a ținut să-i spună partenerului că apreciază toate eforturile lui și faptul că îi este aproape. De asemenea, tânăra a mai punctat că a făcut-o să simtă atât de multe în doar o lună de relație.

„Nu știu, mi se pare că în luna asta s-au întâmplat atât de multe chestii bune. Zici că sunt de un an cu tine, nu de o lună. Asta simt și ți-am mai spus. Ce mi-ai arătat tu în luna asta n-am văzut în ani”, a mărturisit Amalia cu emoție în glas.

Ce surpriză emoționantă i-a făcut Sebastian iubitei sale la Mireasa: Meciul Iubirii.

După date, Sebastian a ținut să-i facă o surpriză emoționantă Amaliei pentru aniversarea de o lună. Tânărul a așteptat-o cu un buchet superb de flori și o cină romantică, iar fata a izbucnit în lacrimi.

„De ce plângi?”, a întrebat-o concurentul.

„Nu credeam în viața asta că niște căpșuni poate să emoționeze așa pe cineva!”, a încercat Sebastian să o înveselească.

„Te iubesc! Și mulțumesc pentru tot!”, i-a spus fata.

„Și ce mă fac dacă tu însemni tot?”, a întrebat-o concurentul.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

