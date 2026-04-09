Mireasa, sezon 13. Dorian și Alan, situație tensionată! De ce s-au certat concurenții. Cei doi și-au adresat cuvinte grele

Dorian și Alan au fost implicați într-un conflict direct miercuri dimineață în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Iubitul Emei nu s-a putut abține și a răbufnit în fața colegului său atunci când a văzut vase nespălate în bucătărie.

Tensiunile au atins cote maxime în casa băieților după conflictul dintre Sebastian și Darius. De data aceasta, Alan și Dorian s-au aflat în centrul atenției. Spiritele s-au încins rapid între ei, iar ceilalți colegi au încercat să-i calmeze.

Discuția aprinsă a pornit din cauza unor vase murdare din chiuvetă. Alan a ținut să-l avertizeze pe Dorian că cineva nu și-a îndeplinit sarcina de a spăla cănile și farfuriile. Atitudinea băiatului a generat un scandal de zile mari.

„Nu ți-am scos ochii! (...) Se țin regulile doar pentru unii. Nu putem să atragem atenția pentru că se supără!”, a evidențiat Alan, vizibil deranjat de situația din casă.

„Băi, ești șeful casei? Fă-ți treaba cu toată lumea!”, a mai afirmat iubitul Emei.

„Ai ceva împotrivă?”, a fost răspunsul lui Dorian care a aprins și mai tare discuția dintre ei.

Ce replici dure și-au adresat Dorian și Alan la Mireasa: Meciul Iubirii. Doamna Nicoleta și-a spus părerea în direct despre conflictul lor

Un lucru este cert, Alan și Dorian și-au adresat replici dure fără a mai ține cont de camerele de filmat. Aceștia au dat cărțile pe față, generând un adevărat haos în bucătărie.

„Eu ți-am atras atenția frumos! Toată lumea trebuie să stea drepți că vrea Dorian, eu nu o să fac asta! N-are nimeni voie să-ți atragă atenția ție.”, a mărturisit iubitul Emei.

„Calmează-te și după vorbești cu mine! (...) Când ai lăsat cana în chiuvetă, eu am spălat-o!”, a mai evidențiat Dorian.

„Pentru tine nu există reguli, șefule! Pentru alții da”, a afirmat Alan supărat.

„Nu pot să port un dialog cu tine pentru că ți se umflă vena pe gât!”, a mai completat fiul doamnei Nicoleta.

„Scoateți-mă pe mine vinovat!”, a mai punctat Alan.

„O dată trebuie să-i atragem atenția lui Alan că suntem vânați!”, a mai zis Dorian.

„Cât de pervers poți să fii! (...) Mie trebuie să-mi fie frică de voi?”, a mai spus și Alan.

Conflictul dintre cei doi a continuat și în emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 9 aprilie 2026. Simona Gherghe a decis să le atragă atenția, iar doamna Nicoleta și-a spus părerea sinceră despre scandalul dintre ei.

„Ne calmăm!”, le-a sugerat prezentatoarea TV.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.