Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis

Bunica Biancăi a avut o reacție durpă, după ce a văzut modul în care Denis a tratat-o pe nepoata ei, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii.

În ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, într-o intervenție telefonică, bunica Biancăi a avut o reacție dură la adresa lui Denis, după imaginile văzute cu nepoata ei.

Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii

După numeroasele glume nepotrivite făcute de Denis la adresa Biancăi, mamele au simțit nevoia să îi dea câteva sfaturi tinerei.

„Tu nu ești o jucărie, tu ești o femeie care, scuză-mă…Ți-o spun ca la fata mea”, a zis doamna Cătălina, extrem de nemulțumită de cee ace a văzut în interacțiunea dintre Denis și Bianca.

La fel de nemulțumită a fost și Roxana, care a stat de vorbă cu tânăra ca să îi deschidă ochii cu privire la faptul că nu este tratată cum trebuie de către partenerul ei: „Sunt sigură că dacă vede și familia ta nu o să fie bine. Mie dacă un bărbat îmi vorbea așa îl lăsam, îi ziceam pa, am plecat. Lumeaa nu o să mai vadă în tine calitățile bune din tine și o să înceapă să te arată cu degetul pentru ce ai făcut și”.

„Îmi vine să plâng, ai dreptate”, a zis Bianca, având lacrimi de durer în ochi.

Denis a conștientizat că a supărat-o și a încercat să o împace pe partenera sa. Seara, cei doi au dormit împreună și au părut că se apropie din nou unul de celălalt.

Ulterior, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, bunica Biancăi de la Mireasa a intrat în legătură telefonică pentru a purta o discuție cu nepoata ei. Femeia s-a declarat deranjată de comportamentul pe care Denis l-a avut față de iubita lui: „Să fii sănătoasă! Ce facit u, fată? Ce probleme ai tu cu Denis? Am urmărit emisiunea și ieri și astăzi și m-am supărat foarte, foarte tare. Când mi-ai făcut cunoștință cu el mi-a făcut o impresie bună, după aceea, pe parcurs, din ce am văzut din discuții, nu mi-a plăcut”.

Femeia a spus că nu crede că nepoata ei este respectată în emisiune: „Bianca e o fire foarte calmă și foarte calculate, dar până la un punct. Nu îmi place să văd că cineva face ironii referitoare la ea și niște glume. Astea nu sunt glumițe și are și ea o reputație, toată lumea se uită la televizor”.