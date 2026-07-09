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Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela a izbucnit în lacrimi, după cearta cu doamna Cătălina! Ce și-au spus cele două

În ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, doamna Mihaela a început să plângă de supărare, după o ceartă avută cu doamna Cătălina, chiar în Live. Descoperă ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 13:57 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 14:56
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În ediția trecută a show-ului Mireasa: Capriciile iubirii, chiar înainte de emisie, doamna Mihaela a transmis că este extrem de nemulțimită de lipsa curățeniei din casă, mai ales de când s-au deschis ușile. Nu a durat mult și între doamna Mihaela și Giulia și Alexandru s-a iscat o discuție aprinsă. Ulterior, doamna Cătălina a intervenit și s-a lăsat cu discuții aprinse și reproșuri. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmpla în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Doamna Mihaela a izbucnit în lacrimi, după cearta cu doamna Cătălina! Ce și-au spus cele două, în ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Doamna Mihaela nu a ratat ocazia să se arate nemulțumită de faptul că, în opinia sa, casa a devenit mult mai dezordonată și mai murdară de când ușile s-au deschis băieții au început să stea împreună cu fetele. Observațiile și criticile doamnei Mihaela nu au trecut cu vedere, ba chiar i-au determinat pe Giulia și pe Alexandru să se simtă vizați în mod direct.

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Acest lucru a atras imediat o serie de neplăceri și discuții aprinse în casa Mireasa, ba Alexandru chiar a reacționat: „Doamna Mihaela, vă rog să nu ne mai aduceți în discuție, pe mine și pe Giulia. Credeți-mă că eu fac foarte multă curățenie. După mine și Giulia, îmi permit să vorbesc și în numele ei, nu o să strângeți niciodată. Dacă dumneavoastră aveți nervi, vă rog să nu îi vărsați pe mine și pe Giulia”.

„Nu știu ce ați avut cu noi. Ați așteptat să intrați la Capricii ca să spuneți că ați strâns un pai și un pahar după noi”, a zis Giulia, supărată.

„Nu am nimic cu voi, nu am nimic personal, îmi pare rău că ați luat-o personal, nu am nimic cu voi. Îmi pare foarte rău că a ieșit așa”, s-a apărat doamna Mihaela, care a explicat ce s-a întâmplat.

Atmosfera a devenit și mai tensionată când doamna Cătălina a intervenit și a recunoscut deschis că vorbele femeii au deranjat-o.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu giulia, alexandru, doamna mihaela si doamna catalina la mireasa sezonul 13
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Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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