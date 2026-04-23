Mireasa, sezon 13. Ce a recunoscut Denis de față cu Daniel și Alan, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat

Denis a făcut o destăinuire neașteptată în fața lui Daniel și Alan, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat. Tânărul nu s-a putut abține și le-a explicat băieților că nu își dorește o familie lângă o femeie cu un astfel de trecut.

În urmă cu o zi, Raluca a fost luată prin surprindere de un mesaj neașteptat. Se pare că telespectatorii au deconspirat-o, publicând imagini cu ea în mediul online de pe vremea când făcea conținut pentru adulți.

Subiectul a fost adus în discuție de către echipa de producție, având în vedere că fata nu a precizat acest aspect în cartea de vizită. În cele din urmă, tânăra a recunoscut în timpul task-ului „Toți într-o cameră” că a făcut videochat pentru două luni.

Vestea l-a luat prin surprindere pe Denis care a spus, încă de la început, că nu își dorește o relație cu o femeie care are un astfel de trecut. Raluca a decis să renunțe la task pentru a-i explica băiatului despre greșeala făcută în urmă cu aproximativ doi ani.

Tânărul a afirmat că nu se aștepta la un astfel de anunț. În timp ce discutau, concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi, iar Denis a ținut să o încurajeze.

Ce a recunoscut Denis în fața lui Alan și Daniel la Mireasa: Meciul Iubirii, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat

La scurt timp de la conversația cu Raluca, Denis a pășit în casa băieților unde le-a făcut o destăinuire neașteptată lui Alan și Daniel. Tânărul a afirmat că nu a existat niciodată o atracție față de concurentă.

Imaginile au fost văzute și de către Raluca în emisia live de miercuri, 22 aprilie 2026, de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Reacția acesteia nu a întârziat să apară.

„M-a liniștit acest lucru. Eu nu pot să conving un om. Dacă îi place de mine, îi place așa cum sunt. Dacă nu-i place, nu am ce să fac. Îl las pe om să fie cum vrea el.”, a dezvăluit tânăra în direct.

„Mi-a plăcut de tine! Ești o fată frumoasă. Nu zic că nu mi-a plăcut de tine”, a ținut Denis să precizeze.

„Mi-a plăcut! Voiam să-i mulțumesc lui Daniel. Ai vorbit foarte frumos! Nu sunt dezamăgită, mi-am revenit. A fost un șoc! Vreau să înțelegeți toți de aici că părinți mei m-au educat foarte bine, iar bunicii mei mi-au dat o educație foarte bună! Cred în Dumnezeu și iubesc faptul că sunt un om credincios, dar asta a fost alegerea mea de atunci. Atât m-a dus pe mine capul și nu pot să reproșez nimic familiei mele.

Eu tind să cred despre mine că sunt un om extraordinar de educat, dar am ales să fac și o greșeală în viața mea. Asta este! (...) Și mie mi-ar fi plăcut să am puterea să zic asta, dar pentru mine subiectul ăsta este un subiect murdar și nu-mi place să-l vorbesc!”, a mai punctat Raluca.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a aflat așa repede!”, a fost replica lui Denis.

