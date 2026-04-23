Mireasa, sezon 13. Ce a recunoscut Denis de față cu Daniel și Alan, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat

Denis a făcut o destăinuire neașteptată în fața lui Daniel și Alan, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat. Tânărul nu s-a putut abține și le-a explicat băieților că nu își dorește o familie lângă o femeie cu un astfel de trecut.

Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 11:43 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 12:15

În urmă cu o zi, Raluca a fost luată prin surprindere de un mesaj neașteptat. Se pare că telespectatorii au deconspirat-o, publicând imagini cu ea în mediul online de pe vremea când făcea conținut pentru adulți.

Subiectul a fost adus în discuție de către echipa de producție, având în vedere că fata nu a precizat acest aspect în cartea de vizită. În cele din urmă, tânăra a recunoscut în timpul task-ului „Toți într-o cameră” că a făcut videochat pentru două luni.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Raluca a recunoscut că a făcut videochat. Mama fetei a intervenit în live. Ce i-a transmis concurentei

Vestea l-a luat prin surprindere pe Denis care a spus, încă de la început, că nu își dorește o relație cu o femeie care are un astfel de trecut. Raluca a decis să renunțe la task pentru a-i explica băiatului despre greșeala făcută în urmă cu aproximativ doi ani.

Tânărul a afirmat că nu se aștepta la un astfel de anunț. În timp ce discutau, concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi, iar Denis a ținut să o încurajeze.

Ce a recunoscut Denis în fața lui Alan și Daniel la Mireasa: Meciul Iubirii, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat

La scurt timp de la conversația cu Raluca, Denis a pășit în casa băieților unde le-a făcut o destăinuire neașteptată lui Alan și Daniel. Tânărul a afirmat că nu a existat niciodată o atracție față de concurentă.

Imaginile au fost văzute și de către Raluca în emisia live de miercuri, 22 aprilie 2026, de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Reacția acesteia nu a întârziat să apară.

„M-a liniștit acest lucru. Eu nu pot să conving un om. Dacă îi place de mine, îi place așa cum sunt. Dacă nu-i place, nu am ce să fac. Îl las pe om să fie cum vrea el.”, a dezvăluit tânăra în direct.

„Mi-a plăcut de tine! Ești o fată frumoasă. Nu zic că nu mi-a plăcut de tine”, a ținut Denis să precizeze.

„Mi-a plăcut! Voiam să-i mulțumesc lui Daniel. Ai vorbit foarte frumos! Nu sunt dezamăgită, mi-am revenit. A fost un șoc! Vreau să înțelegeți toți de aici că părinți mei m-au educat foarte bine, iar bunicii mei mi-au dat o educație foarte bună! Cred în Dumnezeu și iubesc faptul că sunt un om credincios, dar asta a fost alegerea mea de atunci. Atât m-a dus pe mine capul și nu pot să reproșez nimic familiei mele.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Mama, Fata și Băiatul Săptămânii au votat un cuplu care să doarmă împreună. Pe cine au ales: „E frustrant”

Eu tind să cred despre mine că sunt un om extraordinar de educat, dar am ales să fac și o greșeală în viața mea. Asta este! (...) Și mie mi-ar fi plăcut să am puterea să zic asta, dar pentru mine subiectul ăsta este un subiect murdar și nu-mi place să-l vorbesc!”, a mai punctat Raluca.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a aflat așa repede!”, a fost replica lui Denis.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție.

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au dezvăluit sexul bebelușului: „O iubire atât de mare pentru un sufle... Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat cei trei...
AS.ro “Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux” &#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Observatornews.ro Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Antena 3 O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat cei trei
Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au dezvăluit sexul bebelușului: „O iubire atât de mare pentru un suflet mic”
Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au dezvăluit sexul bebelușului: „O iubire atât de mare...
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de euro: „Nu totul e perfect”
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte de demisie
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
