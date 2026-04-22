Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Cine a câștigat task-ul „Toți într-o cameră”. Ce decizie neașteptată au luat doamna Mihaela și doamna Cătălina

Mireasa, sezon 13. Cine a câștigat task-ul „Toți într-o cameră”. Ce decizie neașteptată au luat doamna Mihaela și doamna Cătălina

Băieții și fetele au avut parte de un task plin de provocări. S-au dat replici acide într-un cadru neașteptat, iar un singur concurent a fost câștigător. De asemenea, doamna Mihaela și doamna Cătălina au luat o decizie neașteptată.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 15:40 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 16:38

Task-ul „Toți într-o cameră” a fost o adevărată surpriză pentru concurenți. Aceștia au stat împreună într-o încăpere alături de o găină și un cocoș. Fetele și băieții au răspuns la ghicitori și au avut de îndeplinit diferite probe, iar eliminările nu au întârziat să apară.

Primul care a ieșit din cameră a fost Alan. De asemenea, Daniel și Claudia au fost nevoiți să părăsească jocul după ce au fost eliminați de Paula și Darius. Giulia l-a votat pe Denis să iasă din task, în timp ce Sebastian i-a nominalizat pe Alexandru și Giulia.

Și mamele au avut un rol foarte important. Acestea au fost nevoite să voteze o fată eliminată care să înlocuiască o altă concurentă aflată în timpul task-ului. Doamna Mihaela și doamna Cătălina au luat pe toată lumea cu o decizie neașteptată.

Acestea au hotărât să o readucă în joc pe Claudia și să o elimine pe Daniela. Cei aflați în cameră au fost luați prin surprindere de alegerea mamelor.

Cine a câștigat task-ul „Toți într-o cameră” de la Mireasa: Meciul Iubirii, sezon 13

Finala task-ului „Toți într-o cameră” s-a dat între Darius și Sebastian. Cei doi au avut de trecut o probă de rezistență, iar cel care a reușit să câștige a fost chiar iubitul Danielei. Tânărul a obținut o plimbare la mare pe 2 mai alături de partenera lui.

„Nu mi se pare corect!”, a fost reacția lui Sebastian.

Un lucru este cert, vestea a adus multă bucurie pentru doamna Melinda și Daniela. Cele două au fost foarte entuziasmate de faptul că tânărul a câștigat proba.

De altfel, discuțiile și supărările nu au lipsit în platou. Ciprian a considerat că a fost descalificat pe nedrept. Așadar, Simona Gherghe a cerut să se redea imaginile cu băiatul când lasă mâna jos.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

