Mireasa, sezon 13. Mama, Fata și Băiatul Săptămânii au votat un cuplu care să doarmă împreună. Pe cine au ales: „E frustrant”

O votare cu supărare a avut loc la Mireasa: Meciul Iubirii. Mama, Fata și Băiatul Săptămânii au fost nevoiți să nominalizeze un cuplu care să doarmă împreună. Alegerea acestora a stârnit o mulțime de reacții în casă.

La petrecerea de sâmbătă, Dorian, Roxana și doamna Cătălina au primit o sarcină dificilă. Cei trei au fost puși să stabilească cine va dormi în casa fetelor, fără să se consulte cu ceilalți concurenți.

Toate cuplurile își doreau să rămână peste noapte împreună, însă doar unul singur s-a putut bucura de acest „premiu”. Mama, Fata și Băiatul Săptămânii au mers în terasă, unde au negociat.

„Eu vreau să meargă Darius. A făcut și cerere la cameră. Nu a mai fost să doarmă cu Daniela de mult timp”, a spus Dorian.

„Eu vreau Alan!”, și-a exprimat dorința și doamna Cătălina.

„Eu sunt indiferentă!”, a răspuns și Roxana.

„Decizia rămâne la tine! Ori Alan, Ori Darius”, i-a spus doamna Cătălina.

Ce cuplu a petrecut o noapte împreună în casa fetelor la Mireasa: Meciul Iubirii

În cele din urmă, Roxana a decis să le ofere această șansă lui Darius și Danielei. Vestea a stârnit o mulțime de supărări în casa Mireasa: Meciul Iubirii.

„De ce nu ne-ați votat?”, a fost întrebarea Claudiei după ce a aflat că doamna Cătălina nu a votat cuplul ei.

„Că n-aveam cum și nu vorbesc! Data viitoare poate e cu succes”, a răspuns aceasta.

„Să fie într-un ceas bun. Asta chiar nu-i meritată!”, a fost reacția lui Sebastian la aflarea veștii.

„Mai încercăm și săptămâna viitoare! Știu că ești supărat! Asta e! E frustrant”, a punctat Ema.

„Nu-i frustrant! E o lecție! Tot ceea ce se întâmplă...”, i-a zis Alan.

„Dorian n-ar fi cedat! A avut tactică, dar data viitoare nu mai are nimic tactică. O să mă iau cu ei în colț! Toți vor, dar m-am gândit la Alan. N-ai cum. Aici e de baftă! Unii se vor supăra, alții se vor bucura”, a dezvăluit doamna Cătălina.

„S-a confirmat faptul că doamna Cătălina nu ne susține. (...) Noi nu ne milogim la cameră!”, a spus Claudia în timpul live-ului de marți, 21 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

„Te superi pe mine degeaba!”, i-a răspuns aceasta.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

