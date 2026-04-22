Mireasa, sezon 13. Raluca a recunoscut că a făcut videochat. Mama fetei a intervenit în live. Ce i-a transmis concurentei

Raluca a luat prin surprindere pe toată lumea cu dezvăluirile despre trecutul său. Tânăra a recunoscut, în emisia live de miercuri din Mireasa de pe 22 aprilie 2026, că a făcut videochat după ce telespectatorii au „prins-o”.

Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 15:01 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 15:25

În timpul task-ului „Toți într-o cameră”, Raluca a fost nevoită să recunoască un detaliu delicat din trecutul ei. Se pare că telespectatorii au „prins-o” că a făcut videochat, publicând mai multe imagini cu ea pe rețelele sociale.

„Am făcut 2 luni și aia e. Știam că o să se ajungă și la lucrurile astea”, a dezvăluit tânăra.

„M-ați prins, gata!”, a mai adăugat ea în timpul unui testimonial.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai au stabilit data nunții. Când va avea loc marele eveniment. Ce spun despre un copil

„Simt că nu trebuia să mai vorbesc despre ceva care nu mai e în viața mea. (...) Nu mi s-a părut favorabil să zic că da. Nu sunt ușă de biserică!”, a mai adăugat ea.

Mama Ralucăi a intervenit în direct la Mireasa: Meciul Iubirii, după ce s-a aflat că fiica ei a făcut conținut pentru adulți

Concurenta a ținut să vorbească și cu Denis despre trecutul ei. În timpul discuției, aceasta a izbucnit în lacrimi.

„Nu mă așteptam, sincer!”, i-a zis băiatul.

„Eu am avut o stare proastă ieri și azi, după ce am văzut testimonialul tău. Am terminat cu treaba asta demult. Am făcut-o, mi-am încheiat socotelile și nu mai am treabă cu domeniul ăsta!”, a punctat Raluca.

„Îmi pare rău ca s-a aflat așa. Sincer!”, i-a dezvăluit băiatul.

„Nu trebuie să mă înțelegi! Am înțeles ce cauți tu. Asta e! Eu așa am venit aici”, a mai adăugat fata.

„N-am venit la emisiunea asta ca să se vorbească chestiile astea! Niciun om care se uită acum nu are dreptul să mă judece! (...) Nu sunt mândră sau împăcată că am făcut chestia asta! Mă simt mizerabil un pic. Pentru că eu sunt un om foarte deștept și am ales lucruri foarte frumoase. Am părți bune în mine, dar am ales și chestia asta...”, a mai adăugat ea.

În timpul emisiei live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 22 aprilie 2026, mama fetei a ținut să intervină telefonic. Doamna Denise a sunat pentru a-și încuraja fiica.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Raluca, noua concurentă. Are un frate geamăn și se descrie ca fiind foarte amuzantă și deșteaptă

„Îi sunt alături, așa cum i-am zis când am plecat de acasă. Să urmeze partea frumoasă a sufletului ei și să uite trecutul care a fost mai rău. Să meargă spre bine! Am aflat și eu acum trei săptămâni. E un copil foarte bun!”, a zis mama Ralucăi.

„Asta e, mami! Sunt oaia neagră a familiei!”, i-a răspuns fata.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 22 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai au stabilit data nunții. Când va avea loc marele eveniment. Ce spun despre un copil...
AS.ro Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită
Observatornews.ro O firmă de tradiție din Sălaj, activă din anii '90, se închide. 73 de angajaţi rămân fără loc de muncă O firmă de tradiție din Sălaj, activă din anii '90, se închide. 73 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Antena 3 O influenceriță MAGA atrăgătoare s-a dovedit a fi, de fapt, un băiat indian care a câștigat o avere pe seama conservatorilor singuri O influenceriță MAGA atrăgătoare s-a dovedit a fi, de fapt, un băiat indian care a câștigat o avere pe seama conservatorilor singuri

Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au devenit părinți. Maria a născut un băiețel. Ce nume poartă micuțul
Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au devenit părinți. Maria a născut un băiețel. Ce nume...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Imagini superbe cu Delia din sezonul 9 Mireasa cu puțin timp înainte să nască. Cum arată cu burtica de gravidă 
Imagini superbe cu Delia din sezonul 9 Mireasa cu puțin timp înainte să nască. Cum arată cu burtica de gravidă 
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD
Cum arată în prezent Maite Perroni și Christian Chávez. Au făcut furori în formația RBD Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Mălina Pavel, eleva din Pitești campioană europeană la matematică, povestește cum a trăit olimpiada din Franța. „Am deschis steagul României în fața întregii Europe. A fost magic!”
Mălina Pavel, eleva din Pitești campioană europeană la matematică, povestește cum a trăit olimpiada din... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul  Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce condiții pune George Simion pentru a începe negocierile cu partidele: „Trei lucruri vrem!”
Ce condiții pune George Simion pentru a începe negocierile cu partidele: „Trei lucruri vrem!” BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Marele absent de la nunta Andreei Bălan: Am refuzat-o!
Marele absent de la nunta Andreei Bălan: Am refuzat-o! Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
