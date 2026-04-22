Mireasa, sezon 13. Raluca a recunoscut că a făcut videochat. Mama fetei a intervenit în live. Ce i-a transmis concurentei

Raluca a luat prin surprindere pe toată lumea cu dezvăluirile despre trecutul său. Tânăra a recunoscut, în emisia live de miercuri din Mireasa de pe 22 aprilie 2026, că a făcut videochat după ce telespectatorii au „prins-o”.

În timpul task-ului „Toți într-o cameră”, Raluca a fost nevoită să recunoască un detaliu delicat din trecutul ei. Se pare că telespectatorii au „prins-o” că a făcut videochat, publicând mai multe imagini cu ea pe rețelele sociale.

„Am făcut 2 luni și aia e. Știam că o să se ajungă și la lucrurile astea”, a dezvăluit tânăra.

„M-ați prins, gata!”, a mai adăugat ea în timpul unui testimonial.

„Simt că nu trebuia să mai vorbesc despre ceva care nu mai e în viața mea. (...) Nu mi s-a părut favorabil să zic că da. Nu sunt ușă de biserică!”, a mai adăugat ea.

Mama Ralucăi a intervenit în direct la Mireasa: Meciul Iubirii, după ce s-a aflat că fiica ei a făcut conținut pentru adulți

Concurenta a ținut să vorbească și cu Denis despre trecutul ei. În timpul discuției, aceasta a izbucnit în lacrimi.

„Nu mă așteptam, sincer!”, i-a zis băiatul.

„Eu am avut o stare proastă ieri și azi, după ce am văzut testimonialul tău. Am terminat cu treaba asta demult. Am făcut-o, mi-am încheiat socotelile și nu mai am treabă cu domeniul ăsta!”, a punctat Raluca.

„Îmi pare rău ca s-a aflat așa. Sincer!”, i-a dezvăluit băiatul.

„Nu trebuie să mă înțelegi! Am înțeles ce cauți tu. Asta e! Eu așa am venit aici”, a mai adăugat fata.

„N-am venit la emisiunea asta ca să se vorbească chestiile astea! Niciun om care se uită acum nu are dreptul să mă judece! (...) Nu sunt mândră sau împăcată că am făcut chestia asta! Mă simt mizerabil un pic. Pentru că eu sunt un om foarte deștept și am ales lucruri foarte frumoase. Am părți bune în mine, dar am ales și chestia asta...”, a mai adăugat ea.

În timpul emisiei live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 22 aprilie 2026, mama fetei a ținut să intervină telefonic. Doamna Denise a sunat pentru a-și încuraja fiica.

„Îi sunt alături, așa cum i-am zis când am plecat de acasă. Să urmeze partea frumoasă a sufletului ei și să uite trecutul care a fost mai rău. Să meargă spre bine! Am aflat și eu acum trei săptămâni. E un copil foarte bun!”, a zis mama Ralucăi.

„Asta e, mami! Sunt oaia neagră a familiei!”, i-a răspuns fata.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

