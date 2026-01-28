Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Halima și Adrian s-au apropiat și mai mult! Ce i-a zis tânărul Claudiei și ce reacție a avut aceasta

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii fanii show-ului au putut descoperi o apropiere tot mai mare între Halima și Adrian. Descoperă ce a avut de zis Claudia.

Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 11:59 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 13:57

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea imagini cu o nouă interacțiune între Halima și Adrian. Cei doi par să se fi apropiat mai mult, iar tânărul s-a preocupat de starea tinerei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a zis concurentul Claudiei, în platoul emisiunii, de față cu toți.

Halima și Adrian s-au apropiat și mai mult! Ce i-a zis tânărul Claudiei și ce reacție a avut aceasta, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Nu mai este o noutate faptul că Adrian o place pe Halima și tânărul chiar a dezvăluit acest lucru, fără pic de reținere, explicând faptul că dorește să o cunoască mai bine pe brunetă. Și tânăra și-a manifestat interesul față de el, iar cei doi au avut o scurtă ocazia de a interacționa la petrecerea de sâmbătă, din casa Mireasa.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia, conflict de proporții! Ce replici dure și-au aruncat cele două concurente

Ulterior, un conflict a izbucnit între Halima și Claudia, după ce aceasta din urmă a criticat-o mult pentru faptul că a interacționat când cu Adrian, când cu Marian, lucru ce se pare că a deranjat-o extrem de tare.

Ieri, porțile s-au deschis pentru prima oară și fetele au putut petrece mai mult timp alături de băieți. Acesta a fost momentul în care Adrian a venit să stea de vorbă cu Halima și cei doi s-au apropiat mai mult, semn că lui îi pasă mult de ea și de sentimentele ei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Ce coincidență a făcut-o să izbucnească în lacrimi

Ulterior, în platou, Adrian s-a adresat Claudiei și a rugat-o să își păstreze opiniile pentru ea, ca să fie prevenite astfel viitoare conflicte între ea și Halima. Descoperă în clipul video de mai sus ce răspuns a dat tânăra și cum a reacționat la o asemenea rugăminte.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

colaj foto cu halima si adrian si claudia de la mireasa sezonul 13
Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

