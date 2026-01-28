Mireasa, sezon 13. Halima și Adrian s-au apropiat și mai mult! Ce i-a zis tânărul Claudiei și ce reacție a avut aceasta

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii fanii show-ului au putut descoperi o apropiere tot mai mare între Halima și Adrian. Descoperă ce a avut de zis Claudia.

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea imagini cu o nouă interacțiune între Halima și Adrian. Cei doi par să se fi apropiat mai mult, iar tânărul s-a preocupat de starea tinerei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce i-a zis concurentul Claudiei, în platoul emisiunii, de față cu toți.

Halima și Adrian s-au apropiat și mai mult! Ce i-a zis tânărul Claudiei și ce reacție a avut aceasta, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii

Nu mai este o noutate faptul că Adrian o place pe Halima și tânărul chiar a dezvăluit acest lucru, fără pic de reținere, explicând faptul că dorește să o cunoască mai bine pe brunetă. Și tânăra și-a manifestat interesul față de el, iar cei doi au avut o scurtă ocazia de a interacționa la petrecerea de sâmbătă, din casa Mireasa.

Ulterior, un conflict a izbucnit între Halima și Claudia, după ce aceasta din urmă a criticat-o mult pentru faptul că a interacționat când cu Adrian, când cu Marian, lucru ce se pare că a deranjat-o extrem de tare.

Ieri, porțile s-au deschis pentru prima oară și fetele au putut petrece mai mult timp alături de băieți. Acesta a fost momentul în care Adrian a venit să stea de vorbă cu Halima și cei doi s-au apropiat mai mult, semn că lui îi pasă mult de ea și de sentimentele ei.

Ulterior, în platou, Adrian s-a adresat Claudiei și a rugat-o să își păstreze opiniile pentru ea, ca să fie prevenite astfel viitoare conflicte între ea și Halima. Descoperă în clipul video de mai sus ce răspuns a dat tânăra și cum a reacționat la o asemenea rugăminte.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

