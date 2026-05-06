Mireasa, sezon 13. Ce declarație i-a făcut Raluca lui Denis, după ce Alina a intrat în casă pentru el 

Deși se afla pe aceeași canapaea cu Alina, Raluca nu a vrut să o privească și a dorit să-i transmită ceva lui Denis. Apariția lor la Mireasa, Capriciile Iubirii de marți, 5 mai, a venit după ce la petrecerea de sâmbătă au existat atingeri și apropieri între Denis și Raluca. Alina a intrat în casa Mireasa marți.

Alina a venit la Mireasa pentru 13 zile, pentru a-l cunoaște pe Denis. Tânăra i-a scris lui Denis, spuându-i că îl place, iar băiatul i-a făcut invitație în casă.

„Legat de Denis am doar lucruri bune de spus. Nu mi-l mai doresc ca bărbat, dar apreciez că a fost alături de mine într-un moment tensionat. Cu siguranță cel mai matur e să-i las liberul arbitru și să-i mulțumesc cu adevărat că mi-ai fost aproape. Chiar dacă acum sunt puțin dezamăgită, ești un prieten adevărat”, i-a spus Raluca lui Denis.

„Ești specială. Mulțumesc și eu pentru tot!”, i-a răspuns acesta.

Ce declarație i-a făcut Raluca lui Denis, după ce Alina a intrat în casă pentru el: „Nu știu cine e ea. Nu vreau să o văd”. Ce a spus Alina despre atingerile de la petrecere dintre Raluca și Denis

Fata a recunoscut că s-a îndrăgostit de Denis.

„Nu o văd. Nu am văzut-o. Nu știu cum arată. Aici în casa (n.r. are sentimente pentru Denis). Nu se știe după. [...] Ne-am distanțat eu și Denis. Nu știu cine e Alina. Nu vreau să o văd. Nu îmi e teamă de ceva anume. Am primit o scrisoare mult prea frumoasă de la mama mea și puțin îmi pasă de ce se întâmplă acum”, a spus Raluca despre Alina.

Alina a ținut să precizeze că nu-l judecă pe Denis pentru ce a făcut înainte ca ea să intre în casă, dar a observat că atingerile de sâmbătă seara dintre el și Raluca au fost după ce el i-a făcut chemare în casa Mireasa.

„Am remarcat ce ai făcut cu alte fete, însă a avut tot dreptul, nu am fost în casă, prin urmare nu pot să-i judec acțiunile. De aici înainte dacă o să-i placă de mine, cu siguranță știe ce are de făcut. Sunt puțin dezamăgită pentru că m-ai chemat, iar ulterior ai făcut niște lucruri destul de deplasate. La atingerile de sâmbătă seara”

„Eu o înțeleg perfect. Nu vreau să găsesc nicio scuză. O să încerc să ne cunoaștem cât mai bine în astea 13 zile. O notă de 9,3 pentru Alina. Ralucăi i-am dat 7”, a spus Denis.

