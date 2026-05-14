Mireasa, sezon 13. Ce note a primit Bianca, noua concurentă, din partea băieților. La ce gest neașteptat a apelat Sebastian

Bianca, noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii, a primit note de la băieți în ediția de miercuri de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 13 mai 2026. În timpul emisiei live, Sebastian a apelat la un gest neașteptat.

Băieții au avut parte de o surpriză în ediția de ieri, 13 mai 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Bianca este noua concurentă care a intrat în casa show-ului matrimonial pentru a-și căuta sufletul pereche.

Tânăra a reușit să acapareze atenția concurenților cu eleganța ei, dar și cu frumusețea deosebită. De altfel, cei care nu se află într-un cuplu au urmărit în detaliu materialul de prezentare ale fetei. Unii au fost impresionați de maturitatea și felul în gândește, în timp ce alții i-au apreciat atitudinea.

La scurt timp de la venirea în emisiune, Bianca a fost invitată la Mireasa: Capriciile Iubirii alături de toți băieții. Aceștia au fost rugați să-i dea o notă concurentei, chiar dacă se află sau nu într-o relație.

Ce note a primit Bianca, noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii, de la băieți. Sebastian a apelat la un gest uluitor

Primul care i-a dat o notă fetei a fost chiar Alan. Tânărul i-a oferit un 7. Alexandru s-a păstrat ferm pe poziții pentru a nu o supăra pe Giulia. Așadar, i-a dat nota 5. Bianca a mai primit și nota 8 de la Darius.

Când a venit rândul lui Sebastian, toți au fost luați prin surprindere de gestul său. Băiatul a refuzat să mai fie implicat în această tradiție de la Mireasa: Capriciile Iubirii, cerând să nu mai dea note noilor concurente.

„Eu chiar am luat în calcul să nu mai fac parte din această tradiție, îmi pare rău! Îți urez mult succes aici, în casă. Să îți găsești sufletul pereche”, a spus Sebastian.

„Dar ce ai pățit?”, a fost reacția Paulei Chirilă.

„De când ai luat în calcul?”, a mai completat-o Raluca Preda.

„De la ultima votare, de când mi-am exprimat opinia sinceră despre Emilia. Mi se pare lipsă de respect față de partenera mea să dau notă altor fete. Eu chiar nu mai vreau să fac parte din chestia asta!”, a mai adăugat concurentul.

„Este alegere ta! Dacă nu vrei să respecți tradițiile noastre de la Capricii te înțelegem”, i-a mai zis Raluca Preda.

Cea mai mare notă pe care a primit-o Bianca a fost de la Daniel, care i-a dat 10. Ciprian i-a oferi un 8,20, în timp ce Dorian a decis să-i dea o notă de 9,49. Și Răzvan a fost plăcut impresionat de venirea tinerei. Așadar, tânărul i-a dat nota 9,50.

Denis a oferit nota 7: „Părerea mea este bazată pe material. Chiar îmi dă impresia că este puțin mai în vârstă. Mi se pare, cel puțin din răspunsurile pe care le dă, că este matură emoțional. Nota este bazată strict pe aspect!”.

„Este o fată frumoasă! Aș vrea să conversez mai mult cu ea”, a precizat Daniel.

„Este o fată frumoasă, m-a surprins și materialul. Felul în care gândește. În primul rând e o fată credincioasă, iar mie îmi place asta”, a mai zis și Răzvan.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.