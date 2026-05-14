Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ce note a primit Bianca, noua concurentă, din partea băieților. La ce gest neașteptat a apelat Sebastian

Mireasa, sezon 13. Ce note a primit Bianca, noua concurentă, din partea băieților. La ce gest neașteptat a apelat Sebastian

Bianca, noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii, a primit note de la băieți în ediția de miercuri de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 13 mai 2026. În timpul emisiei live, Sebastian a apelat la un gest neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 10:42 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 11:40
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Băieții au avut parte de o surpriză în ediția de ieri, 13 mai 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Bianca este noua concurentă care a intrat în casa show-ului matrimonial pentru a-și căuta sufletul pereche.

Tânăra a reușit să acapareze atenția concurenților cu eleganța ei, dar și cu frumusețea deosebită. De altfel, cei care nu se află într-un cuplu au urmărit în detaliu materialul de prezentare ale fetei. Unii au fost impresionați de maturitatea și felul în gândește, în timp ce alții i-au apreciat atitudinea.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre concurent

La scurt timp de la venirea în emisiune, Bianca a fost invitată la Mireasa: Capriciile Iubirii alături de toți băieții. Aceștia au fost rugați să-i dea o notă concurentei, chiar dacă se află sau nu într-o relație.

Ce note a primit Bianca, noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii, de la băieți. Sebastian a apelat la un gest uluitor

Primul care i-a dat o notă fetei a fost chiar Alan. Tânărul i-a oferit un 7. Alexandru s-a păstrat ferm pe poziții pentru a nu o supăra pe Giulia. Așadar, i-a dat nota 5. Bianca a mai primit și nota 8 de la Darius.

Când a venit rândul lui Sebastian, toți au fost luați prin surprindere de gestul său. Băiatul a refuzat să mai fie implicat în această tradiție de la Mireasa: Capriciile Iubirii, cerând să nu mai dea note noilor concurente.

„Eu chiar am luat în calcul să nu mai fac parte din această tradiție, îmi pare rău! Îți urez mult succes aici, în casă. Să îți găsești sufletul pereche”, a spus Sebastian.

„Dar ce ai pățit?”, a fost reacția Paulei Chirilă.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Amalia a avut acuzații neașteptate la adresa lui Denis! Ce reacție a avut Sebastian

„De când ai luat în calcul?”, a mai completat-o Raluca Preda.

„De la ultima votare, de când mi-am exprimat opinia sinceră despre Emilia. Mi se pare lipsă de respect față de partenera mea să dau notă altor fete. Eu chiar nu mai vreau să fac parte din chestia asta!”, a mai adăugat concurentul.

„Este alegere ta! Dacă nu vrei să respecți tradițiile noastre de la Capricii te înțelegem”, i-a mai zis Raluca Preda.

Cea mai mare notă pe care a primit-o Bianca a fost de la Daniel, care i-a dat 10. Ciprian i-a oferi un 8,20, în timp ce Dorian a decis să-i dea o notă de 9,49. Și Răzvan a fost plăcut impresionat de venirea tinerei. Așadar, tânărul i-a dat nota 9,50.

Denis a oferit nota 7: „Părerea mea este bazată pe material. Chiar îmi dă impresia că este puțin mai în vârstă. Mi se pare, cel puțin din răspunsurile pe care le dă, că este matură emoțional. Nota este bazată strict pe aspect!”.

„Este o fată frumoasă! Aș vrea să conversez mai mult cu ea”, a precizat Daniel.

„Este o fată frumoasă, m-a surprins și materialul. Felul în care gândește. În primul rând e o fată credincioasă, iar mie îmi place asta”, a mai zis și Răzvan.

Colaj cu Bianca și băieții de la Mireasa
+7
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre conc...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Observatornews.ro Țeapă cu bilete la Metallica. Fani lăsați la poartă deşi au plătit: Le cumpărasem de pe un site ultra cunoscut Țeapă cu bilete la Metallica. Fani lăsați la poartă deşi au plătit: Le cumpărasem de pe un site ultra cunoscut
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre concurent
Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cine este Bianca, noua concurentă din casă. Cu ce se ocupă și ce sacrificiu a făcut pentru a veni în emisiune
Mireasa, sezon 13. Cine este Bianca, noua concurentă din casă. Cu ce se ocupă și ce sacrificiu a făcut pentru a...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x