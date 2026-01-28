Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere

Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere

Simona Gherghe i-a întrebat pe Darius și pe Daniela dacă sunt într-o cunoaștere. Descoperă ce răspuns au dat cei doi, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 15:58 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 16:42

În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut vedea noi imagini cu intracțiunea dintre Darius și Daniela. Tânărul a dezvăluit în repetate rânduri faptul că este îndrăgostită de ea, dar concurenta a părut că nu este la fel de convinsă ca el.

Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Fanii emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au urmărit cu mult interes, ediție după ediție, evoluția interacțiunii dintre Darius și Daniela. Aceștia au părut că se plac reciproc, apoi concurenta a dezvăluit faptul că ar fi cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Inițial, Darius a fost bulversat și a zis că are nevoie de niște timp de gândire, dar doamna Melinda i-a zis tinerei că trecutul e trecut și nu contează decât viitorul.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alți doi concurenți au anunțat că sunt într-o cunoaștere! Ce au surprins camerele de filmat

Ulterior, cei doi i-au s-au apropiat, dar Darius a fost rănit atunci când a văzut că Daniela părea dezamăgită după ce el s-a așezat în spatele ei, la sarcina alinierii. Chiar și Alan și-a dat cu părerea despre cei doi și a zis că Daniela fie nu e decisă, fie nu a renunțat complet la sentimentele ei din trecut, față de fostul. O discuție între el și Daniela a mai lămurit lucrurile.

Apoi, cu pași extrem de mici și siguri, Daniela și Darius au găsit din nou răbdarea și dorința de a se apropia unul de celălalt. Seara, în mod complet neașteptat, tânăra a făcut un gest emoționant: l-a pupat pe obraz pe tânăr, l-a ținut de mână și cei doi și-au arătat astfel afecțiunea, ca doi îndrăgostiți.

Concurenta a prins mai mult curaj și astfel, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, ea și Darius nu s-au ferit să anunțe, în platou, de față cu toți cei prezenți, faptul că sunt într-o cunoaștere. Așa cum era de așteptat, vestea i-a bucurat pe toți cei prezenți. Întrebată de Simona Gherghe dacă va fi dispusă să meargă în Franța, după Darius, Daniela a spus că da. Doamna Melinda a fost încântată de imaginile văzute, dar și de vestea că cei doi sunt într-o cunoaștere: „Îmi place ce văd, planuri de viitor”.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu simona gherghe, darius si daniela si doamna melinda, la mireasa meciul iubirii
+5
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Alți doi concurenți au anunțat că sunt într-o cunoaștere! Ce au surprins camerele de filmat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Antena 3 Surse: Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge. În mașină s-au găsit sticle de vodcă și plicuri cu substanțe interzise Surse: Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge. În mașină s-au găsit sticle de vodcă și plicuri cu substanțe interzise

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Citește și
Sora lui Perneș a răbufnit. Andrada o acuză pe Sabrina că a aruncat amintirile la gunoi: „Am încercat să luăm legătura cu tine…”
Sora lui Perneș a răbufnit. Andrada o acuză pe Sabrina că a aruncat amintirile la gunoi: „Am încercat să...
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Ce coincidență a făcut-o să izbucnească în lacrimi
Mireasa, sezon 13. Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Ce coincidență a făcut-o să...
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„NATO, ca garanție de securitate, este efectiv terminată”. Avertismentul unui expert în geopolitică, fost consilier al lui Boris Elțîn
„NATO, ca garanție de securitate, este efectiv terminată”. Avertismentul unui expert în geopolitică, fost... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare Jurnalul
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii
Un bărbat şi-a dat demisia după ce a încasat 330 de salarii din greşeală. Va păstra banii Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x