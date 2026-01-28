Mireasa, sezon 13. Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere

Simona Gherghe i-a întrebat pe Darius și pe Daniela dacă sunt într-o cunoaștere. Descoperă ce răspuns au dat cei doi, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut vedea noi imagini cu intracțiunea dintre Darius și Daniela. Tânărul a dezvăluit în repetate rânduri faptul că este îndrăgostită de ea, dar concurenta a părut că nu este la fel de convinsă ca el.

Ce se întâmplă cu Darius și Daniela. Ce au răspuns, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Fanii emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au urmărit cu mult interes, ediție după ediție, evoluția interacțiunii dintre Darius și Daniela. Aceștia au părut că se plac reciproc, apoi concurenta a dezvăluit faptul că ar fi cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Inițial, Darius a fost bulversat și a zis că are nevoie de niște timp de gândire, dar doamna Melinda i-a zis tinerei că trecutul e trecut și nu contează decât viitorul.

Ulterior, cei doi i-au s-au apropiat, dar Darius a fost rănit atunci când a văzut că Daniela părea dezamăgită după ce el s-a așezat în spatele ei, la sarcina alinierii. Chiar și Alan și-a dat cu părerea despre cei doi și a zis că Daniela fie nu e decisă, fie nu a renunțat complet la sentimentele ei din trecut, față de fostul. O discuție între el și Daniela a mai lămurit lucrurile.

Apoi, cu pași extrem de mici și siguri, Daniela și Darius au găsit din nou răbdarea și dorința de a se apropia unul de celălalt. Seara, în mod complet neașteptat, tânăra a făcut un gest emoționant: l-a pupat pe obraz pe tânăr, l-a ținut de mână și cei doi și-au arătat astfel afecțiunea, ca doi îndrăgostiți.

Concurenta a prins mai mult curaj și astfel, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, ea și Darius nu s-au ferit să anunțe, în platou, de față cu toți cei prezenți, faptul că sunt într-o cunoaștere. Așa cum era de așteptat, vestea i-a bucurat pe toți cei prezenți. Întrebată de Simona Gherghe dacă va fi dispusă să meargă în Franța, după Darius, Daniela a spus că da. Doamna Melinda a fost încântată de imaginile văzute, dar și de vestea că cei doi sunt într-o cunoaștere: „Îmi place ce văd, planuri de viitor”.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

