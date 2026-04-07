Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Ce sfaturi a primit Dorian de la mama lui. Doamna Nicoleta a adus-o în discuție pe Ana

Doamna Nicoleta a profitat de timpul petrecut alături de fiul ei la Mireasa: Meciul Iubirii, dându-i câteva sfaturi importante. De asemenea, aceasta a adus în discuție și interacțiunea dintre Ana și Dorian.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 16:25 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 16:45

Doamna Nicoleta și fiul ei, Dorian, au avut parte de o discuție sinceră în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026. Mama concurentului și-a dorit să afle dacă există în casa show-ului matrimonial o fată care să-l atragă.

Băiatul i-a oferit răspunsuri ferme. Acesta a dezvăluit că nu simte nimic pentru nicio concurentă a reality show-ului. De altfel, tânărul a punctat că nu își dorește să se grăbească, motiv pentru care păstrează distanța față de Ana.

De asemenea, doamna Nicoleta i-a oferit și câteva sfaturi fiului ei. Femeia i-a spus să facă ceea ce simte, fără a pune prea multă presiune pe umerii lui. În plus, aceasta a punctat că știe deja care este tiparul de femeie pentru băiatul său.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Mama Claudiei, cuvinte grele la adresa fiicei sale în online. Ce detalii copleșitoare a scos la iveală fata

„Îți place cineva, îți place. Dacă nu îți place, nu mai interacționezi. Tu faci ceea ce vrei tu cum simți tu!”, i-a zis doamna Nicoleta.

„Eu am zis ce aveam de zis. Îmi place cum arată fizic, e ok. Dar ce pot să fac? Nu vreau să mă mai pripesc cu decizii. Nu vreau să-l iau pe „nu” în brațe”, a punctat Dorian despre Ana.

„Noi știm ce prietene ai avut!”, a mai adăugat mama băiatului.

„Am zis și când am vorbit cu Ana afară că am pretenții. Îmi place frumosul și nu pot să-mi cobor standardele. (...) Trebuie să mă facă pe mie să mă simt în largul meu. Contează mai multe”, a mai zis concurentul.

Dorian a vorbit despre planurile sale de la Mireasa: Meciul Iubirii, iar doamna Nicoleta a fost luată prin surprindere

Tânărul a precizat, fără ezitare, că își dorește lângă el o fată pe care să o vadă în viitorul lui. De altfel, acesta a mai evidențiat că nu vrea să își facă relație doar pentru a ajunge în finala show-ului matrimonial.

„Eu știu ce îți place ție!”, a punctat doamna Nicoleta.

„Premiul cel mare cu care aș putea să ies de aici, dacă o să fie, este fata”, a mai zis Dorian.

„Până acum nimeni nu a fost pe placul tău!”, a mai adăugat mama lui.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ema, în lacrimi! O scrisoare a făcut-o să plângă chiar în fața lui Alan. Cine i-a scris: „Mă doare...”

„Eu de aici vreau să plec cu o fată cu care văd o potențială căsătorie. Nu mă interesează să-mi fac relație doar ca să ajung în finală”, a fost confesiunile tânărului care au surprins-o până și pe mama lui.

„Eu îi știu preferințele pentru că îl cunosc foarte bine!”, a mai zis doamna Nicoleta către Simona Gherghe în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Dorian și cu mama lui, doamna Nicoleta, la Mireasa
+3
Mai multe fotografii

Mireasa, sezon 13. Mama Claudiei, cuvinte grele la adresa fiicei sale în online. Ce detalii copleșitoare a scos la iveal...
Înapoi la Homepage
AS.ro Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Observatornews.ro Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate Maşinile care ar putea fi interzise în România. Nu mai pot fi cumpărate din străinătate
Antena 3 CNA a retras licenţa Realitatea Plus, iar postul TV se închide CNA a retras licenţa Realitatea Plus, iar postul TV se închide

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 13. Cu ce fată și-a petrecut timpul Răzvan la petrecere. Ce a putut să zică Paula: „Păcat că nu vrea nimic!”
Mireasa, sezon 13. Cu ce fată și-a petrecut timpul Răzvan la petrecere. Ce a putut să zică Paula: „Păcat că...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ana, reproșuri la adresa lui Dorian. Ce s-a întâmplat între cei doi la petrecere: „Așa sunt eu!”
Mireasa, sezon 13. Ana, reproșuri la adresa lui Dorian. Ce s-a întâmplat între cei doi la petrecere: „Așa sunt...
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o... Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu... Jurnalul
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x