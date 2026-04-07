Mireasa, sezon 13. Ce sfaturi a primit Dorian de la mama lui. Doamna Nicoleta a adus-o în discuție pe Ana

Doamna Nicoleta a profitat de timpul petrecut alături de fiul ei la Mireasa: Meciul Iubirii, dându-i câteva sfaturi importante. De asemenea, aceasta a adus în discuție și interacțiunea dintre Ana și Dorian.

Doamna Nicoleta și fiul ei, Dorian, au avut parte de o discuție sinceră în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026. Mama concurentului și-a dorit să afle dacă există în casa show-ului matrimonial o fată care să-l atragă.

Băiatul i-a oferit răspunsuri ferme. Acesta a dezvăluit că nu simte nimic pentru nicio concurentă a reality show-ului. De altfel, tânărul a punctat că nu își dorește să se grăbească, motiv pentru care păstrează distanța față de Ana.

De asemenea, doamna Nicoleta i-a oferit și câteva sfaturi fiului ei. Femeia i-a spus să facă ceea ce simte, fără a pune prea multă presiune pe umerii lui. În plus, aceasta a punctat că știe deja care este tiparul de femeie pentru băiatul său.

„Îți place cineva, îți place. Dacă nu îți place, nu mai interacționezi. Tu faci ceea ce vrei tu cum simți tu!”, i-a zis doamna Nicoleta.

„Eu am zis ce aveam de zis. Îmi place cum arată fizic, e ok. Dar ce pot să fac? Nu vreau să mă mai pripesc cu decizii. Nu vreau să-l iau pe „nu” în brațe”, a punctat Dorian despre Ana.

„Noi știm ce prietene ai avut!”, a mai adăugat mama băiatului.

„Am zis și când am vorbit cu Ana afară că am pretenții. Îmi place frumosul și nu pot să-mi cobor standardele. (...) Trebuie să mă facă pe mie să mă simt în largul meu. Contează mai multe”, a mai zis concurentul.

Dorian a vorbit despre planurile sale de la Mireasa: Meciul Iubirii, iar doamna Nicoleta a fost luată prin surprindere

Tânărul a precizat, fără ezitare, că își dorește lângă el o fată pe care să o vadă în viitorul lui. De altfel, acesta a mai evidențiat că nu vrea să își facă relație doar pentru a ajunge în finala show-ului matrimonial.

„Eu știu ce îți place ție!”, a punctat doamna Nicoleta.

„Premiul cel mare cu care aș putea să ies de aici, dacă o să fie, este fata”, a mai zis Dorian.

„Până acum nimeni nu a fost pe placul tău!”, a mai adăugat mama lui.

„Eu de aici vreau să plec cu o fată cu care văd o potențială căsătorie. Nu mă interesează să-mi fac relație doar ca să ajung în finală”, a fost confesiunile tânărului care au surprins-o până și pe mama lui.

„Eu îi știu preferințele pentru că îl cunosc foarte bine!”, a mai zis doamna Nicoleta către Simona Gherghe în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

