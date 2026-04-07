Mireasa, sezon 13. Ema, în lacrimi! O scrisoare a făcut-o să plângă chiar în fața lui Alan. Cine i-a scris: „Mă doare...”

Ema a primit o scrisoare care i-a adus lacrimi pe față la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns, după o discuție intensă cu Alan. Iată care este motivul.

Ema și Alan se confruntă cu o situație tensionată în cuplul lor. Tânăra și-a dat seama că susținătorii concurentului nu o plac. Pentru că este o persoană sinceră și directă, aceasta nu a putut ține un astfel de detaliu departe de partenerul său.

„Susținătorii tăi nu mă plac pe mine. Din ceea ce scriu în scrisori...”, a evidențiat ea.

De altfel, în ediția de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, concurentă a vorbit despre scrisoarea care i-a adus lacrimi pe față. Aceasta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile atunci când a citit mesajul primit de la cineva drag ei.

„Îmi este foarte dor de ea și o iubesc foarte tare!”, a mai dezvăluit tânăra.

De asemenea, Ema a vorbit despre sentimentele sale față de Alan. Băiatul a fost copleșit de confesiunile ei. Mai mult, aceasta a punctat că mesajele negative din afara casei o afectează, motiv pentru care apar momente mai puțin plăcute în cuplul lor.

„Observ cât de multă iubire poți să porți în tine! Ceea ce simt este mult prea intens față de cum se vede afară!”, i-a zis tânăra partenerului ei.

„Să ai încredere în mine că o să fie bine! Am observat în tine un suflet extraordinar de bun, care nu merită să plângă”, i-a dezvăluit Alan.

„Daca voiam să fac un pas înapoi aveam toate motivele”, a mai precizat el.

De la cine a primit Ema o scrisoare la Mireasa: Meciul Iubirii

În emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, Simona Gherghe și-a dorit să afle de la cine a primit Ema scrisoarea emoționantă. Tânăra a oferit un răspuns direct și sincer.

Se pare că cea care i-a scris concurentei este chiar terapeuta ei: „O iubesc și îi mulțumesc pentru tot ceea ce îmi transmite, pentru că este un om imparțial. Nu mi-a zis ce să aleg, ci doar să am grijă”.

„Mă doare când cineva îi spune lui ceva de rău despre mine sau invers. Mă afectează”, a punctat Ema.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

