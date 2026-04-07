Mireasa, sezon 13. Mama Claudiei, cuvinte grele la adresa fiicei sale în online. Ce detalii copleșitoare a scos la iveală fata

Claudia a izbucnit în lacrimi în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026. Tânăra nu s-a mai putut abține și a început să plângă atunci când a aflat despre mesajele transmis de mama ei în mediul online.

O situație neașteptată a avut loc la Mireasa: Meciul Iubirii. Mama Claudiei a aruncat cu vorbe grele în mediul online despre fiica ei. De curând, tânăra a vorbit cu emoție în glas despre relație dintre ea și femeia care i-a dat viață.

„Mama stă în Valencia. Oricum o găsesc dacă ajung în Spania. Uneori simt un dor față de ea. Nu aș exclude varianta să ne vedem după 21 de ani. Mi-aș dori să o văd față în față pentru că am întrebări la care n-am primit răspuns. Aș întreba-o dacă mă consideră fiica ei”, a vorbit fata cu doamna Melinda.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ema, în lacrimi! O scrisoare a făcut-o să plângă chiar în fața lui Alan. Cine i-a scris: „Mă doare...”

„Nu cred că mă consideră fata ei dacă în 21 de ani nu m-a căutat niciodată. Și nu m-a ajutat cu nimic. (...) De fiecare dată îmi aduce jigniri și vorbea despre mamaia. Cred că am iertat-o, dar eu nu pot să uit așa! Nu pot să uit de felul în care m-a făcut să mă simt. Am trecut prin niște perioade în care am avut nevoie de ea și nu a fost aproape de mine. În 21 de ani nu mi-a dat o ciocolată. Mamaia mi-a fost alături în cele mai grele momente”, a mai punctat ea.

„Singura mea frustrare e că nu l-am cunoscut pe tata!”, a completat tânăra.

Mama Claudiei, mesaje dure la adresa fiicei sale în mediul online.

În emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, Simona Gherghe a prezentat telespectatorilor și mesajele pe care mama Claudiei le scrie în mediul online despre fiica ei.

„Dacă stătea lângă mine, soarta ei era alta, la 360 de grade. Să-i mulțumească bunicilor și judecătorilor care au dat sentința. Dacă a dus-o așa rău la 18 ani, putea să mă caute cum a făcut și acum, nu crezi? Cât a fost bine a stat la ei, acum când îi este rău, fără serviciu și fără medalii, mă caută? Nu, să stea unde a stat până acum!”, a fost unul dintre comentariile pe care mama Claudiei le-a lăsat oamenilor de pe rețelele sociale.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel, decizie radicală. De ce nu vrea să se mai apropie de Claudia. În ce ipostaze au fost surprinși cei doi

În ciuda situației delicate, tânăra i-a transmis un mesaj celei care i-a dat viață. Mai mult, fata a dezvăluit că își dorește să aibă parte de o discuție cu ea.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

