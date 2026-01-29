Mireasa, sezon 13. Ceartă de proporții în casa fetelor! Roxana, Amalia și doamna Cătălina și-au aruncat replici dure

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut vedea imagini cu cearta de proporții izbucnită în casa fetelor! Descoperă de la ce a pornit totul.

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, fanii au putut descoperi ce conflict de proporții a luat naștere în casa fetelor! S-a lăsat cu reproșuri mari și replici dure între Roxana, Amalia și doamna Cătălina. Chiar și băieții au făcut ochii mari când au auzit țipetele.

Ceartă de proporții în casa fetelor! Roxana, Amalia și doamna Cătălina și-au aruncat replici dure, în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Au apărut noi tensiuni în sezonul 13 al emisiunii Mireasa! De data aceasta, cearta s-a iscat în casa fetelor, între Roxana, Amalia și doamna Cătălin.

În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut vedea imagini cu tinerele care stăteau la masă cu doamna Cătălina pentru a întocmi lista de cumpărături. Fiindcă bugetul lor era unul destul de restrâns, aceasta a propus variante mai convenabile de alimente.

Totuși, Roxana a intervenit și a spus că mâncarea nu ar ieși la fel de bună cu bulion, ci cu suc de roșii. Apoi, de la sucul de roșii s-a trecut la rețeta de tiramisu! Au ieșit scântei și, la un moment dat, ceea ce părea o sarcină simplă (întocmirea unei liste de cumpărături) s-a transformat într-un adevărat prilej de scandal.

Amalia s-a enervat și ea și a țipat, Roxana i-a dat replica și cele două au ajuns să țipe atât de puternic una la cealaltă, încât până și băieții le-au auzit și au făcut ochii mari, uimiți.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

