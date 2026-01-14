Mireasa sezon 13. Cine este Alan. Cu ce se ocupă și care este povestea concurentului

Antena Căutare
Alan Șercăianu din sezonul 13 Mireasa, în vârstă de 26 de ani, este zodia Fecioară și vine din Ploiești, unde lucrează ca frizer. El vrea să găsească o femeie care să îl completeze, căci se simte pregătit pentru căsătorie.

Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 14:35 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 15:49

„Alan practică meseria de frizer de 10 ani și are frizeria lui. Își dorește să-și găsească persoana care să îl completeze, dar, în același timp, recunoaște că a venit la Mireasa pentru el: „Eu într-o relație cred că pot să ofer stabilitate, dragoste, respect, înțelegere. Când sunt îndrăgostit sunt alt eu. Sunt un pic mai nebun, mai spontan”, a spus concurentul Mireasa.

Cine este Alan din sezonul 13 Mireasa. Câți ani are și care este povestea de viață a concurenteului

În viața lui de până la 26 de ani a avut două relații importante.

„Nu mă consider o persoană geloasă, deoarece am încredere în mine ca bărbat. Temelia unei relații e dată de înțelegere și respect”, a spus Alan.

Tânărul a avut o copilărie echilibrată. „Mi-aș dori ca partenera să se înțeleagă cu familia mea”, a spus băiatul.

Alan nu are un tipar de fată din punct de vedere fizic.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

