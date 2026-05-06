Mireasa, sezon 13. Claudia, mărturisire neașteptată despre Daniel. Ce a dezvăluit băiatul despre fosta relație

În direct la Mireasa, în emisia de pe 6 mai 2026, Claudia a mărturisit că încă are sentimente pentru Daniel, fostul ei iubit. Băiatul a făcut declarații despre fosta lui relație din afara casei Mireasa, în contextul în care Claudia i-a reproșat că nu a fost deschis.

Claudia l-a criticat pe Daniel pentru că în momentul în care au fost împreună nu a vorbit deschis despre fosta iubită, precizând că părea deranjat de unele întrebări.

Claudia s-a simțit asociată cu fosta iubită a lui Daniel și a considerat că a reacționat impulsiv când i-a pus unele întrebări. Daniel a vorbit acum despre fosta relație.

Ce a dezvăluit Daniel despre fosta relație, după ce Claudia i-a reproșat că nu a vorbit deschis

„Fosta mea relație a durat 7 luni de zile. A început foarte bine. A fost o atracție foarte mare. Sau obsesie. Obsesie a fost. Am ajuns să fiu dependent de persoana asta. Eu am tot insistat să mai comunicăm, dar persoana respectivă nu a mai vrut. Dar asta s-a întâmplat după 7 luni. Nu a mai fost deschisă să ne mai dăm o șansă și ea a decis să pună stop acestei relații. Nu mi-a fost tocmai ok că nu am mai fost cu ea, pentru că o și iubeam totodată. Și acum în momentul de față nu pot să-mi dau seama dacă a fost iubire sau obsesie. După 5 luni jumate am simțit că nu mai primeam afecțiunea de la început și ea a decis să nu mai conversăm. Ne mai vedeam la muncă, când ne vedeam ne respectam și asta e.

Claudia a spus că încă îl place pe Daniel.

Sentimentele mele pentru Daniel nu s-au schimbat. S-a schimbat atitudinea mea și faptul că mi-am dat seama că sunt un om chiar mișto și merit ceva mult mai bun.

În direct la Mireasa, Daniel a întrebat-o pe Claudia ce sentimente mai are pentru el: „Încă îmi place de mine, Daniel. Vrei să te mint? Dar nu consider că suntem compatibili”.

