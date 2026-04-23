Mireasa, sezon 13. Claudia, momente de gelozie. Ce a făcut-o să reacționeze imediat: „Te afectează?”

Antena Căutare
Claudia a avut un moment de gelozie în casa Mireasa: Meciul Iubirii, după ce l-a văzut pe Daniel alături de Raluca. Tânăra nu s-a putut abține și a reacționat imediat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 14:05 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 14:49

După ce i-a luat apărarea Ralucăi în fața lui Denis, Daniel a avut parte de o discuție cu aceasta. Odată cu revenirea din platoul Mireasa: Capriciile Iubirii, tânărul a ținut să-i precizeze fetei că nu are de ce să fie supărată.

„Tu știi cine ești și de ai venit în emisiunea asta. Trebuie să te vezi o persoană specială exact așa cum ești tu. Am văzut că ieri erai supărată! (...) Eu cred că n-ar fi o problemă ca tu să vrei o relație, iar greșeli am făcut cu toții”, i-a spus concurentul.

„Am fost foarte supărată ieri, dar n-are rost. La mine a fost un șoc pentru că nu mă așteptam!”, a răspuns fata.

Ce a făcut-o pe Claudia să fie geloasă la Mireasa: Meciul Iubirii

Mai mult, cei doi au discutat în fața Claudiei despre aspecte importante din viață. Raluca i-a povestit lui Daniel despre joburile sale, iar partenera băiatului a observat imediat chiar dacă se afla într-o conversație cu Denis.

„Pare că vă înțelegeți foarte bine voi doi”, i-a reproșat Claudia.

„Eu nu o să intru în acest joc”, a punctat Raluca.

„Și ce-ai conversat tu cu Raluca? Mi se părea că erai tare interesat de ea”, l-a mai întrebat iubita lui.

„Conversam! Nu eram interesat! Iese gelozia?”, a punctat băiatul.

„Am auzit discuția. Să nu crezi că dacă discutam cu Denis n-am auzit ce ați vorbit”, i-a mai spus Claudia.

„Hai treci aici să te pup! Nu eram interesat de ea! A ieșit un pic gelozia la suprafață? Eu nu ți-am atras atenția. Te afectează?”, a mai adăugat Daniel.

„Nu mă afectează! (...) S-a văzut cine a fost mai apropiat în timpul discuției. E foarte interesantă dinamica, mie mi-a plăcut. O poți repeta dacă vrei”, a dezvăluit Claudia.

„Dramatizezi un pic! Amplificați un subiect despre nimic”, a fost replica Simonei Gherghe către Claudia în emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 23 aprilie 2026.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 23 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Daniel și Claudia la Mireasa
+3
Mai multe fotografii

Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat cei trei...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux” &#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Observatornews.ro Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Antena 3 O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat cei trei
Mireasa, sezon 13. Alan și Ema au făcut pace cu doamna Mihaela, după ultimele tensiuni din casă. Ce au discutat...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ce a recunoscut Denis de față cu Daniel și Alan, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat
Mireasa, sezon 13. Ce a recunoscut Denis de față cu Daniel și Alan, după ce a aflat că Raluca a făcut videochat
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru”
Demet Özdemir răspunde criticilor din mediul online. „Mi-e rușine în numele vostru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat
Prima reacție a lui Ștefan Popescu după eliminarea lui Jini de la Chefi la cuțite. Ce sfat i-a dat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de euro: „Nu totul e perfect”
O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR!
Dezvăluirile care îl distrug pe Kelemen Hunor! Cine pompează banii în UDMR! BZI
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă”
Bolojan forțează un guvern minoritar și și-a trimis parlamentarii să racoleze voturi din zona „extremistă” Jurnalul
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte de demisie
Metroul se scumpește din nou. Cât vor plăti bucureștenii de la 1 mai? Ministrul a luat decizia imediat înainte... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x