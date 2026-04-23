Mireasa, sezon 13. Claudia, momente de gelozie. Ce a făcut-o să reacționeze imediat: „Te afectează?”

Claudia a avut un moment de gelozie în casa Mireasa: Meciul Iubirii, după ce l-a văzut pe Daniel alături de Raluca. Tânăra nu s-a putut abține și a reacționat imediat.

După ce i-a luat apărarea Ralucăi în fața lui Denis, Daniel a avut parte de o discuție cu aceasta. Odată cu revenirea din platoul Mireasa: Capriciile Iubirii, tânărul a ținut să-i precizeze fetei că nu are de ce să fie supărată.

„Tu știi cine ești și de ai venit în emisiunea asta. Trebuie să te vezi o persoană specială exact așa cum ești tu. Am văzut că ieri erai supărată! (...) Eu cred că n-ar fi o problemă ca tu să vrei o relație, iar greșeli am făcut cu toții”, i-a spus concurentul.

„Am fost foarte supărată ieri, dar n-are rost. La mine a fost un șoc pentru că nu mă așteptam!”, a răspuns fata.

Ce a făcut-o pe Claudia să fie geloasă la Mireasa: Meciul Iubirii

Mai mult, cei doi au discutat în fața Claudiei despre aspecte importante din viață. Raluca i-a povestit lui Daniel despre joburile sale, iar partenera băiatului a observat imediat chiar dacă se afla într-o conversație cu Denis.

„Pare că vă înțelegeți foarte bine voi doi”, i-a reproșat Claudia.

„Eu nu o să intru în acest joc”, a punctat Raluca.

„Și ce-ai conversat tu cu Raluca? Mi se părea că erai tare interesat de ea”, l-a mai întrebat iubita lui.

„Conversam! Nu eram interesat! Iese gelozia?”, a punctat băiatul.

„Am auzit discuția. Să nu crezi că dacă discutam cu Denis n-am auzit ce ați vorbit”, i-a mai spus Claudia.

„Hai treci aici să te pup! Nu eram interesat de ea! A ieșit un pic gelozia la suprafață? Eu nu ți-am atras atenția. Te afectează?”, a mai adăugat Daniel.

„Nu mă afectează! (...) S-a văzut cine a fost mai apropiat în timpul discuției. E foarte interesantă dinamica, mie mi-a plăcut. O poți repeta dacă vrei”, a dezvăluit Claudia.

„Dramatizezi un pic! Amplificați un subiect despre nimic”, a fost replica Simonei Gherghe către Claudia în emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 23 aprilie 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

