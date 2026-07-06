Mireasa, sezon 13. Daniel, gesturi complet neașteptate față de Claudia! Ce au surprins camerele de filmat

Daniel a făcut câteva gesturi complet neașteptate față de Claudia, iar camerele de filmat au surprins ce s-a întâmplat în casa Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, camerele de filmat au surprins ce gesturi complet neașteptate a făcut Daniel față de Claudia. Ceilalți concurenți din casă i-au privit cu multă uimire și s-au întrebat ce se întâmplă între cei doi, de fapt.

Daniel, gesturi complet neașteptate față de Claudia! Ce au surprins camerele de filmat, în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Sâmbătă, la repetiția pentru dansul mirilor, Daniel și concentra atenția asupra Claudiei. La un moment dat, în mod complet neașteptat, acesta s-a apropiat de Claudia și cei doi nu doar că au exersat câteva mișcări de dans, dar au părut că flirtează din nou.

„Gata, Daniel, eu știu că mă vrei, dar nici chiar așa. Potolește-te!”, i-a zis tânăra, tachinându-l.

Între cei doi s-a născut un schimb neașteptat de replici și, la un moment dat, tânărul a luat-o în brațe și a pupat-o, iar Claudia nu a părut deranjată, fiindcă nu l-a refuzat.

Cei doi s-au jucat, s-au tachinat, au flirtat și camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

„Îmi vine să te omor”, i-a zis Claudia.

„Dacă nu ți-aș fi așa drag”, a venit rapid replica lui Daniel, care a stat doar cu ochii pe ea.

La petrecere, Claudia a părut însă distantă față de tânăr. Daniel nu s-a lăsat, ci i-a făcut numeroase complimente: „ce săndăluțe frumoase ai, ești în rochiță sexy. Să văd cerceii. Așa, frumos”.

În Live, Daniel și Claudia au adus lămuriri cu privire la situația dintre ei și Simona Gherghe a încercat să descopere ce planuri au cei doi, de fapt.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.