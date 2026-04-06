Mireasa, sezon 13. Cu ce fată și-a petrecut timpul Răzvan la petrecere. Ce a putut să zică Paula: „Păcat că nu vrea nimic!"

O concurentă a încercat să-i atragă atenția lui Răzvan la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. De asemenea, Paula a făcut dezvăluiri uluitoare despre timpul petrecut alături de băiat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 15:54 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 16:37

Situații neașteptate au avut loc la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 aprilie 2026. Larisa a încercat să se apropie de Răzvan, făcându-i o mulțime de confesiuni neașteptate.

Tânăra nu a ținut cont de camerele de filmat. Aceasta a dat cărțile pe față în privința sentimentelor pe care le are față de băiat.

„Și eu care te voiam pe tine, Răzvane! Te-ai emoționat! Vai, ce ochi frumoși ai. Dacă vrei, eu te las în pace. Nu sunt insistentă!”, i-a spus concurenta.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ana, reproșuri la adresa lui Dorian. Ce s-a întâmplat între cei doi la petrecere: „Așa sunt eu!”

„Nu ești, în prima zi ai fost! Că m-ai luat așa tare”, i-a dezvăluit Răzvan.

„Mie mi-e drag de Răzvan! Când îi văd ochii mă topesc toată! Eu te-am lăsat Paula o săptămână, acum mă bag eu pe fir!”, a mai afirmat Larisa, chiar e față cu Paula.

„Eu ți-am dat trei zile. Dacă nu faci nimic m-ai pierdut!”, a mai precizat ea.

A simțit sau nu Răzvan atracție față de Larisa la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa, sezon 13

În timp ce Larisa și Răzvan dansau, Paula lua prin surprindere pe toată lumea cu mărturisirile sale. Aceasta a afirmat, în nenumărate rânduri, că îl place pe concurent: „Doamne, e atât de frumos băiatul ăsta! Păcat că nu vrea nimic!”.

În emisia live de luni de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 6 aprilie 2026, Răzvan a ținut să clarifice lucrurile. Tânărul a punctat faptul că s-a apropiat de Paula, însă nu există o atracție între ei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a răbufnit în direct! De ce i-a atras atenția Danielei: „Strici vibe-ul casei!”

De asemenea, băiatul a mai dezvăluit că nici față de Larisa nu se simte atras: „Sper că a înțeles. Cât timp n-am atracția aia din prima e cumva mai greu. (...) Nu a fost (n.r. atracție cu Larisa)”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Răzvan, Paula și Larisa la Mireasa: Meciul Iubirii
Mireasa, sezon 13. Ana, reproșuri la adresa lui Dorian. Ce s-a întâmplat între cei doi la petrecere: „Așa sunt eu!”...
AS.ro “Să întoarcem spatele conflictelor” Ion Ţiriac Jr, discurs manifest din România, pentru 110 ţări! &#8220;Să întoarcem spatele conflictelor&#8221; Ion Ţiriac Jr, discurs manifest din România, pentru 110 ţări!
Observatornews.ro Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Antena 3 Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 3 aprilie 2026
Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 3...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Miresa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Daniel, Paula, Vlad și Larisa. Pe cine a eliminat publicul
Miresa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Daniel, Paula, Vlad și Larisa. Pe cine a eliminat publicul
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Mircea Lucescu rămâne în stare gravă la ATI: ultimele informații de la Spitalul Universitar
Mircea Lucescu rămâne în stare gravă la ATI: ultimele informații de la Spitalul Universitar Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale Jurnalul
Iranul răspunde ironic avertismentelor lansate de Donald Trump privind Strâmtoarea Ormuz: Ia-o mai uşor, tigrule...
Iranul răspunde ironic avertismentelor lansate de Donald Trump privind Strâmtoarea Ormuz: Ia-o mai uşor, tigrule... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București Observator
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când începe bebelușul să se târască?
Când începe bebelușul să se târască? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola Hello Taste
