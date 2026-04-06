Mireasa, sezon 13. Cu ce fată și-a petrecut timpul Răzvan la petrecere. Ce a putut să zică Paula: „Păcat că nu vrea nimic!”

O concurentă a încercat să-i atragă atenția lui Răzvan la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. De asemenea, Paula a făcut dezvăluiri uluitoare despre timpul petrecut alături de băiat.

Situații neașteptate au avut loc la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 aprilie 2026. Larisa a încercat să se apropie de Răzvan, făcându-i o mulțime de confesiuni neașteptate.

Tânăra nu a ținut cont de camerele de filmat. Aceasta a dat cărțile pe față în privința sentimentelor pe care le are față de băiat.

„Și eu care te voiam pe tine, Răzvane! Te-ai emoționat! Vai, ce ochi frumoși ai. Dacă vrei, eu te las în pace. Nu sunt insistentă!”, i-a spus concurenta.

„Nu ești, în prima zi ai fost! Că m-ai luat așa tare”, i-a dezvăluit Răzvan.

„Mie mi-e drag de Răzvan! Când îi văd ochii mă topesc toată! Eu te-am lăsat Paula o săptămână, acum mă bag eu pe fir!”, a mai afirmat Larisa, chiar e față cu Paula.

„Eu ți-am dat trei zile. Dacă nu faci nimic m-ai pierdut!”, a mai precizat ea.

A simțit sau nu Răzvan atracție față de Larisa la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa, sezon 13

În timp ce Larisa și Răzvan dansau, Paula lua prin surprindere pe toată lumea cu mărturisirile sale. Aceasta a afirmat, în nenumărate rânduri, că îl place pe concurent: „Doamne, e atât de frumos băiatul ăsta! Păcat că nu vrea nimic!”.

În emisia live de luni de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 6 aprilie 2026, Răzvan a ținut să clarifice lucrurile. Tânărul a punctat faptul că s-a apropiat de Paula, însă nu există o atracție între ei.

De asemenea, băiatul a mai dezvăluit că nici față de Larisa nu se simte atras: „Sper că a înțeles. Cât timp n-am atracția aia din prima e cumva mai greu. (...) Nu a fost (n.r. atracție cu Larisa)”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

