Mireasa, sezon 13. Decizia luată de Alexandru după ce a aflat despre Giulia: „Am fost mințit și sunt dezamăgit”

În gala Mireasa de pe 29 mai 2026, Alexandru și Giulia au apărut ținându-se de mână, după lungi discuții clarificatoare.

Alexandru a decis să nu se căsătorească în emisiunea Mireasa, în contextul în care a aflat că logodnica l-a mințit în legătură cu trecutul ei amoros.

Decizia luată de Alexandru după tot ce a aflat despre Giulia: „Am fost mințit și sunt dezamăgit”

„Mi-aș fi dorit să știu totul de la bun început. Eu vreau să știu că dorm lângă omul care știe totul despre mine și facem tot posibilul să fim bine în continuare. Eu sunt pus într-o situație în care am nevoie de timp. Am fost mințit și sunt dezamăgit. Mama a aruncat vorbe grele care m-au durut. Am discutat cu GIulia, dacă ajungem la Finală ajungem fără să ne căsătorim. Am cerut-o de soție, nu regret absolut nimic, dar sunt dezamăgit, am fost mințit, am nevoie de timp, de o lună, 2,3, 4. Eu pasul ăsta nu-l mai fac. Nu e o frică, dar noi în continuare mai avem lucruri de discutat. Sunt aici, sunt înțelegător! O spun în fața tuturor:pasul acesta nu-l vom face aici. Mama are impresia că iubesc orbește. Am nevoie de timp, să-mi demonstrez mie. E un lucru foarte sensibil”, a spus Alexandru în live la Mireasa.

La o zi de la logodnă, mama lui Alexandru i-a spus fiului despre informațiile care circulă despre Giulia în mediul online. Giulia a recunoscut că a mințit și i-a povestit logodnicului despre experiențele sale cu fostele iubite.