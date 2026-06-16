Mireasa, sezon 13. Cum au încălcat Denis și Bianca regulamentul și ce sancțiune s-a dat pe loc

Denis și Bianca au încălcat regulamentul emisiunii Mireasa și toți concurenții au fost sancționați pe loc.

Denis și Bianca au petrecut timp împreună, băiatul a surprins-o pe fată cu un buchet de flori și i-a mărturisit: „Te apreciez mult de tot și ești fericirea mea în emisiunea asta”. Apoi cei doi au mers în dormitor, unde s-au sărutat sub pătură. Potrivit regulamentului, concurenții nu au voie să se ascundă de camere. În momentul în care cei doi se sărutau, pe plasmă a apărut sancțiunea pentru faptul că și-au acoperit fețele în mod voit. În consecință, ușile s-au închis pentru toți concurenții, fetele și băieții fiind nevoiți să meargă fiecare la casa lor.

Cum au încălcat Denis și Bianca regulamentul și ce sancțiune s-a dat pe loc. Ce le-a spus Simona Gherghe în emisia live de Mireasa

În emisia live de Mireasa de pe 16 iunie 2026 Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu, ținând cont de faptul că sărutul în emisiune marchează începutul unei relații. Denis a răspuns: „încă nu!”.

„Ați primit acum această sancțiune că s-au închis ușile, dar la următoarea abatere, oprim pachetele. Și gândește-te în ce situație o pui pe Bianca”, le-a spus Simona Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.