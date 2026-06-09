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Mireasa, sezon 13. Darius a răbufnit din nou la adresa Danielei. Ce a putut să îi spună, de față cu toți

Darius și Daniela au avut parte de o nouă confruntare, după ieșirea nervoasă a tânărului. Dorian a intervenit și el în poveste și au ieșit la iveală detalii surprinzătoare pentru fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 11:12 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 14:15
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În ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu ieșirea nervoasă a lui Darius. La petrecerea de sâmbătă, tânărul a părut extrem de afectat de faptul că s-a despărțit de Daniela. Dornică să se distreze și să profite de faptul că este singură, tânăra nu a ezitat să danseze și să petreacă timp în compania altor concurenți din casa Mireasa, iar veselia ei a părut să îl înfurie pe Darius, care a avut o reacție nervoasă violentă, cu injurii inadmisile la adresa fostei sale partenere.

Ulterior, Dorian a intervenit și el în poveste. Descoperă ce replici dure a avut Darius la adresa Danielei, în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii.

Darius a avut replici dure la adresa Danielei, în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Ce a putut să îi spună, de față cu toți

Într-un moment de furie, la închiderea ușilor din casă, concurentul i-a zis „Pa, perverso”, lucru ce a înfuriat-o pe Daniela. Apoi, fiindcă a consumat prea multe băuturi, acesta a mers și a spart un tablou cu Daniela, aruncându-l astfel la gunoi, spre marea uimire a celor prezenți. Ceilalți băieți din casă au încercat să îl calmeze, dar totul a fost în zadar.

„E țărancă fără semnal, ați avut dreptate!”, a zis tânărul, fără reținere.

Dorian s-a băgat în această poveste și a stat de vorbă cu Darius, căruia i-a dat câteva sfaturi:„Tu știi ce e mai bine pentru tine, dar îți garantez că nu asta e cea mai bună soluție. Pe tine nu ai de ce să fii supărat”, a zis Dorian.

În ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, doamna Melinda a spus care este părerea ei despre cele întâmplate. Totuși, replicile dure ale lui Darius la adresa Danielei nu s-au oprit, ci au continuat. Cei doi și-au adus critici și spiritele s-au aprins din nou.

colaj foto cu darius si daniela
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Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

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