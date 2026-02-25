Mireasa, sezon 13. Darius și Daniela s-au sărutat de Dragobete și formează un cuplu. Cum a reacționat doamna Melinda

După ce și-au compus scrisori emoționante, Daniela și Darius s-au sărutat de Dragobete. În emisia live de Mireasa de pe 25 februarie cei doi au fost întrebați dacă formează un cuplu.

„Ești foarte simpatic și ambițios și luptător”, i-a spus Daniela lui Dariu, în timp ce el a răspuns: „Și tu ești o prințesă”. După apropieri și îmbrățișări, cei doi au ajuns la sărut.

Daniela și Darius formează al patrulea cuplu din sezonul 13 Mireasa. Cei doi s-au sărutat de Dragobete.

„Da”, au spus cei doi, întrebați dacă se declară un cuplu la Mireasa.

Darius și Daniela formează un cuplu. Cum a reacționat doamna Melinda și ce a spus despre tensiunile dintre ea și fată

„De miercurea trecută am început să ne apropiem. Faptul că suntem amândoi spre eliminare a fost ca o palmă și am realizat că, de fapt, trebuie să terminăm cu jocurile, ne-am liniștit, ne-am spus ce simțim”, a spus Darius.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniela a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți. Ce i-a zis doamna Melinda

Doamna Melinda a plâns: „Mi-a plăcut ce am văzut, am așteptat să văd aceste momente și totul depinde de ei”, a spus aceasta.

Despre momentele tensionate cu Daniela, mama lui Darius a spus: „Eu am spus ce am simțit, am văzut de săptămâna trecută privirile către Darius și am înțeles că vine și din partea ei, dar vine mai greu”.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda, cădere emoțională în direct. La ce gest a apelat Daniela după ce a văzut-o plângând

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.