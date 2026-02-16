Mireasa, sezon 13. Doamna Melinda, cădere emoțională în direct. La ce gest a apelat Daniela după ce a văzut-o plângând

Doamna Melinda a avut o cădere emoțională în direct la Mireasa - Capriciile Iubirii în ediția de vineri, 13 februarie 2026. Mama lui Darius a izbucnit în lacrimi, iar Daniela a apelat la un gest neașteptat.

Au curs lacrimi amare în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii vineri seară, 13 februarie 2026. Doamna Melinda nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a început să plângă, după ce a văzut imagini de la întâlnirea cu fiul ei și Daniela.

Cuvintele tinerei au afectat-o pe mama lui Darius. Mai mult, aceasta i-a cerut băiatului ei să se gândească foarte bine la ceea ce vrea. Subiectul controversat a continuat în terasa casei, acolo unde Daniela a ținut să facă un gest emoționant față de doamna Melinda.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Darius și Adi, scandal de proporții în casa băieților. Alan și Sebastian au intervenit. De la ce a pornit totul

Concurenta și-a dorit să își ceară scuze pentru că a făcut-o să plângă. Mai mult, Daniela a hotărât să-l țină la distanță, din nou, pe băiat.

„Îmi pare rău că plângeți, doar că așa am simțit și așa au fost situațiile. M-a durut atunci când ați spus că joc teatru. Nu am venit să joc teatru aici.”, i-a dezvăluit Daniela.

„Dacă nu-l vrei pe Darius de ce nu-i spui?”, a ținut doamna Melinda să-i spună.

„Atât de orb să fii! Eu nu pot să-l înțeleg. Să se gândească până unde îi e limita! Și atunci când a băut la petrece din cauza cui?”, a mai punctat femeia.

Ce a putut să facă doamna Melinda după ce a izbucnit în lacrimi la Mireasa - Capriciile Iubirii. Cum i-a adus Darius zâmbetul pe buze

După ce a vărsat lacrimi amare pentru situația delicată în care se află fiul ei, doamna Melinda a ținut să poarte o discuție serioasă cu acesta. Mai mult, femeia i-a spus lui Darius că nu vrea să mai tacă în fața nimănui.

„Sper să te gândești bine ce vrei. Am tăcut și mi-am văzut de treaba mea pentru tine. Nu mi-am permis să nu te întreb cum ești cu ea ca să nu o supăr. Eu nu te-am influențat și nu ți-am zis nimic. Vreau să te gândești că ai suferit destul! (...) Nu vreau să mă mai las călcată în picioare, nu vreau să mă duc nebun acasă!”, i-a spus doamna Melinda.

Citește și: Bianca Diac și Mihai Dumitru s-au căsătorit religios. Imagini superbe de la evenimentul foștilor concurenți din sezonul 2 Mireasa

„Deci nu înțeleg de ce te stresezi în halul ăsta!”, a precizat Darius.

Pentru a-i readuce zâmbetul pe buze, băiatul i-a oferit mamei lui un buchet de flori și ciocolată.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.