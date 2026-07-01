Mireasa, sezon 13. Denis i-a blocat ușa lui Daniel. Ce a urmat: „Extraordinar! N-am mai văzut așa ceva!”

În casa Mireasa a avut loc un nou conflict între Denis și Daniel. Denis a țipat la Daniel și i-a blocat ușa pentru a nu veni după el, iar Daniel l-a urmărit apoi mai bine de o oră și i-a făcut observație.

Daniel a mers la Claudia și i-a spus pe un ton acid că nu mai vrea o relație cu ea. Fata a ridicat și ea tonul și l-a întrebat: „Cu cine te cerți? Nu vezi că eu nu te bag în seamă?”. Daniel a părăsit conversația și a mers spre terasă, iar Denis l-a întrebat: „De ce nu lași fata în pace?”

„Te bagi în seamă cu mine. Nu are sens să te bagi din nou în seamă cu mine dacă eu te-am lăsat în pace!”, a răspuns Daniel. Denis a strigat la el și i-a blocat ușa din terasă. „Extraordinar! Nu poți să mă oprești să ies afară!”, a spus Daniel în timp ce încerca să deschidă ușa.

Denis i-a blocat ușa lui Daniel. Ce a urmat: „Extraordinar! N-am mai văzut așa ceva!”

Daniel i-a făcut apoi observație lui Denis pentru gestul său și l-a urmărit prin casă pentru a-l trage la răspundere: „Ai un comportament neadecvat! Extraordinar! Așa ceva nu am mai putut să văd. Care este motivul pentru care ai încercat să-mi îngrădești tu mie libertatea? Dacă ție ți s-a părut frumos ce ai făcut tu acolo, nu știu cum poți să continui să mă ironizezi”, a spus Daniel, în timp ce Denis încerca să-l ignore.

Întrebat de ce a continuat să ceară explicații pe această temă și a vorbit singur două ore ca televizorul, Daniel a spus: „Eu le-am explicat că dacă râd la o afimrație pe care o fac eu...Cum să mă opresc dacă toți râd de mine?”.

În același timp, Denis a precizat că a făcut acele gesturi pentru că își dorea ca Daniel „să dispară”.

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