Mireasa, sezon 13. Doamna Mihaela, ținta criticilor! Ce au spus mamele și concurentele despre ea

Descoperă de ce doamna Mihaela și-a atras numeroase critici, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Doamna Mihaela a fost criticată de fete și de doamna Cătălina, dar și de doamna Melinda. Se pare că situațiile tensionate au fost tot mai dese în casa Mireasa: Meciul iubirii, iar camerele de filmat au surprins totul. Descoperă în rândurile de mai jos de ce doamna Mihaela și-a atras numeroase reproșuri, dar care a fost atitudinea sa față de criticile primite.

Doamna Mihaela, ținta criticilor! Ce au spus mamele și concurentele despre ea, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Încă de săptămâna trecută, doamna Mihaela a fost subiect principal în discuții, fiindcă a reușit să intre în conflict nu doar cu anumite concurente din casă, ci și cu unele mame. Doamna Melinda a spus că s-a simțit chiar luată la rost, iar doamna Cătălina nu s-a ferit să recunoască faptul că nu este plăcută de către doamna Mihaela.

Și Paula a avut de spus unele lucruri la adresa doamnei cu pricina. Concurenta i-a mărturisit Emei că s-a simțit atacată de mai multe ori de aceasta: „Au fost numai înțepături când Sebastian era într-o cunoaștere cu Roxana, mă bloca, mă subestima. Acum, de când el e cu Amalia, se îndreaptă către ea”.

Nu doar concurentele, ci și mamele o acuză pe doamna Mihaela de faptul că nu ar fi sinceră și că, de fapt, ar juca teatru, fiindcă „am două fețe”.

Totuși, mama lui Sebastian nu s-a lăsat, ci a scos și ea „armele” și a început să se apere și să acuze pe alții că ar fi prefăcuți, de fapt.

Ce s-a întâmplat și ce detalii au ieșit la iveală? Află totul în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.