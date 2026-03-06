Mireasa, sezon 13. Doamna Niculina, afectată de mărturisirile Dianei: „Nu mai tremurați!”. De ce a plâns Roxana, după vestea fetei

Înainte de gală, Diana făcea dezvăluiri șocante pentru toată lumea din casa Mireasa. Tânăra mărturisea că nu se simte atrasă de Marian, ci de Daniel și de Dorian. Cea mai afectată de veste a fost doamna Niculina.

Telespectatorii au avut ocazia să vadă imagini cu doamna Niculina și cu Marian, după ce Diana a dat vestea că se simte atrasă de alți băieți. Bunica băiatului și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața camerelor de filmat.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce spun Dorian și Daniel despre faptul că Diana se simte atrasă de ei. Ce acuzații a făcut doamna Niculina

Se pare că dezvăluirile tinerei au afectat-o foarte mult pe doamna Niculina, care a început să tremure și să vorbească cu emoție în glas despre situația delicată. Mai mult, femeia a ținut să-l întrebe pe nepotul ei dacă își dorește să plece acasă.

„Nu mai tremurați!”, i-a spus Alexandru.

Ce au vorbit doamna Niculina și Marian, după confesiunile Dianei. De ce a plâns Roxana la Mireasa: Meciul Iubirii

Vizibil revoltată de cele întâmplate, doamna Niculina a ținut să poarte o discuție cu nepotul ei într-o pauză publicitară.

„Eu zic să plecăm acasă, mai stăm? Tu ce zici? Las-o în pace! Stai liniștit! Ai stat aici o lună de zile și nu te-ai apropiat de nicio fată, iar acum uite ce se întâmplă”, i-a spus femeia concurentului.

„Calmează-te!”, a fost replica lui Marian către bunica lui.

„A stat o lună fără rost. Fata a făcut ce a simțit”, a mai spus doamna Niculina în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 6 martie 2026.

De asemenea, Roxana a dezvăluit motivul pentru care a izbucnit în lacrimi. Tânăra s-a simțit trădată de cea cu care a legat o relație de prietenie în show-ul matrimonial, pentru că Diana s-a arătat interesată de Sebastian.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ema a primit o scrisoare de la familia lui Alan. Ce mesaj a transmis tânăra către părinții băiatului

„De la intrarea în casa Mireasa, eu și Diana am legat o prietenie strânsă. Ce a spus la testimonial pe mine m-a șocat. Pe moment m-am simțit un pic trădată!”, a mărturisit Roxana.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.