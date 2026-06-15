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Mireasa, sezon 13. Giulia a făcut un test de sarcină. Logodnica lui Alexandru este însărcinată

Giulia, logodnica lui Alexandru, a făcut un test de sarcină, iar telespectatorii au aflat în emisia de Mireasa de pe 15 iunie care este rezultatul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 15:30 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 16:04
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Alexandru și Giulia formează primul cuplu logodit din sezonul 13 Mireasa. După noaptea de hotel, Giulia a spus că are presimțirea că a rămas însărcinată. Fata a acuzat stări de rău și a cerut să facă un test de sarcină.

La 3 săptămâni de la logodnă, Giulia a făcut un test de sarcină. „Aflăm dacă o să avem sau nu un nepoțel”, a spus Simona Gherghe.

Giulia a făcut un test de sarcină. Care este rezultatul: „O să avem sau nu un nepoțel?”

În direct, Giulia și Alexandru au deschis cutia în care se afla testul de sarcină pozitiv.

„Una-două săptămâni!!”, a citit Giulia pe test.

Giulia este însărcinată!

Cei doi viitori părinți s-au îmbrățișat și fata a început să plângă!

Doamna Carmen, mama fetei a sunat să-i felicite pe cei doi tineri. „Un nepoțel, o nepoțică! Ce o vrea Dumnezeu! Sănătos să fie!”, a spus viitoarea bunică.

„Indiferent de situația pe care am avut-o eu sunt singurul care știe ce simte! Nu poate să se bage nici mama, nici tata, nici lumea din exterior. Dacă eu fac ceva că simt și sunt alături de ea pentru că o simt. De la început am simțit că ea e femeia pe care mi-o doresc!”, a spus Alexandru.

Giulia și Alexandru
Giulia și Alexandru
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