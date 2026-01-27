Mireasa, sezon 13. Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Ce coincidență a făcut-o să izbucnească în lacrimi

Antena Căutare
În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Descoperă ce detaliu a făcut-o să nu își poată stăpâni lacrimile.

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia a primit de la familie ei o scrisoare extrem de emoționantă. Un detaliu dezvăluit de cei dragi ei a făcut-o să izbucnească instant în lacrimi. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce coincidență este vorba.

După ce s-au sărutat la prima petrecere din casa Mireasa din acest sezon, Giulia și Alexandru nu s-au ferit să recunoască faptul că au decis să formeze un cuplu. Perioada lor de cunoaștere a fost una extrem de mică, fiindcă au avut sentimente reciproce puternice.

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia a primit o scrisoare extrem emoționantă din partea familiei sale. Rudele au dorit să își exprime astfel susținerea față de relația ei cu Alexandru și au încurajat-o să fie cât mai fericită. Lui Alexandru i-au cerut să aibă grijă de ea și să nu o rănească. Familia i-a oferit astfel binecuvântarea, un moment care a emoționat pe toată lumea.

Totuși, un detaliu neașteptat din scrisoare a făcut-o pe tânără să izbucnească rapid în lacrimi.

„În primul rând vrem să știi cât de mândri suntem de tine și de parcursul tău în emisiune. Ai demonstrat purere, maturitate, curaj și asta ne emoționează profund. Suntem alături de tine în orice pas pe care îl vei face, fie că este vorba despre o relație sau despre un drum care duce către o căsnicie. Voiam să îți spunem că ziua de naștere a lui Alexandru este data când Nono a plecat dintre noi: 21 februarie. Poate că Nono a trimis un semn că Alexandru este alesul”, a fost detaliul ce a emoționat-o din plin pe tânăra din emisiunea Mireasa.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din ediția din 27 ianuarie 2026.

