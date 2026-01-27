Mireasa, sezon 13. Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Ce coincidență a făcut-o să izbucnească în lacrimi

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Descoperă ce detaliu a făcut-o să nu își poată stăpâni lacrimile.

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia a primit de la familie ei o scrisoare extrem de emoționantă. Un detaliu dezvăluit de cei dragi ei a făcut-o să izbucnească instant în lacrimi. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce coincidență este vorba.

Giulia a primit o scrisoare emoționantă de la familie. Ce coincidență a făcut-o să izbucnească în lacrimi Mireasa: Meciul iubirii, ediția din 27 ianuarie 2026

După ce s-au sărutat la prima petrecere din casa Mireasa din acest sezon, Giulia și Alexandru nu s-au ferit să recunoască faptul că au decis să formeze un cuplu. Perioada lor de cunoaștere a fost una extrem de mică, fiindcă au avut sentimente reciproce puternice.

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia a primit o scrisoare extrem emoționantă din partea familiei sale. Rudele au dorit să își exprime astfel susținerea față de relația ei cu Alexandru și au încurajat-o să fie cât mai fericită. Lui Alexandru i-au cerut să aibă grijă de ea și să nu o rănească. Familia i-a oferit astfel binecuvântarea, un moment care a emoționat pe toată lumea.

Totuși, un detaliu neașteptat din scrisoare a făcut-o pe tânără să izbucnească rapid în lacrimi.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Diana, gest de afecțiune pentru Marian! Ce confesiune neașteptată a făcut concurenta

„În primul rând vrem să știi cât de mândri suntem de tine și de parcursul tău în emisiune. Ai demonstrat purere, maturitate, curaj și asta ne emoționează profund. Suntem alături de tine în orice pas pe care îl vei face, fie că este vorba despre o relație sau despre un drum care duce către o căsnicie. Voiam să îți spunem că ziua de naștere a lui Alexandru este data când Nono a plecat dintre noi: 21 februarie. Poate că Nono a trimis un semn că Alexandru este alesul”, a fost detaliul ce a emoționat-o din plin pe tânăra din emisiunea Mireasa.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus, din ediția din 27 ianuarie 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.