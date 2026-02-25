Mireasa, sezon 13. Mama Larisei, intervenție telefonică după ce fata și George au oprit cunoașterea. Cum a contrazis-o băiatul

După ce Larisa și George au oprit cunoaștere, mama fetei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 24 februarie 2026.

„Cred că Larisa i-a lipsit intensiatatea, să mă intrige mai mult, să fie mai șmecheră”, a spus George despre încheierea cunoașterii.

La auzul mamei sale, Larisa a izbucnit în lacrimi.

Mama Larisei, intervenție telefonică după ce fata și George au oprit cunoașterea. Cum a contrazis-o băiatul pe doamna Georgeta: „Ar fi fost frumos dacă...”

„Probabil nu sunt compatibili, nu se potrivesc, din ce am văzut eu nu se potrivesc. George a procedat corect, chiar apreciez că a pus punct și curajul Larisei de a ajunge la acest subiect. Pentru că dacă Larisa nu-l deschidea, probabil George ar fi continuat. ”, a spus doamna Georgeta.

„Țin să vă contrazic. Nu cred că aș mai fi continuat nici eu prea mult. Mă gândeam că se va ajunge aici”, a spus Geroge.

„George, chiar te rog să mă contrazici, nu am nimic personal cu tine, ești un concurent, un coleg al fiicei mele, dar e o lună de zile de când voi sunteți într-o cunoaștere și cred că ar fi fost frumos ca tu să-i fi spus din primele zile dacă tu nu aveai nimic pentru fiica mea”, a spus doamna Georgeta care a sfătuit-o pe fiica ei să fie tare, puternică, optimistă, calmă și să meargă înainte”.

Mama Larisei a mai spus că este foarte afectată de lacrimile fiicei.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

