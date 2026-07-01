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Mireasa, sezon 13. Mama lui Alexandru nu este de acord cu căsătoria fiului cu Giulia: „M-am îmbolnăvit”

Mama lui Alexandru nu este de acord ca fiul ei să se căsătorească cu Giulia. Doamna Ionela nu a răspuns la telefon când a fost sunată de tânără pentru a cere binecuvântarea. Ulterior, Alexandru a primit telefonul personal și a discutat cu mama. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 14:27 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 14:32
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Concurenții care au decis să-și depună actele în vederea căsătoriei au fost invitați să vorbească la telefon cu părinții, pentru a cere binecuvântarea. Mama lui Alexandru nu a vrut să vorbească cu logodnica fiului.

Giulia a început să plângă văzând că mama lui Alexandru nu dorea să răspundă la telefon. Ulterior, Alexandru a primit telefonul personal și și-a sunat mama, care i-a cerut să nu se căsătorească în emisiune.

„Dacă tu te căsătorești acolo, eu mor”. Mama lui Alexandru a fost sunată să le dea binecuvântarea fiului și Giuliei, iar reacția sa i-a întristat pe tineri. Ce a putut spune

„Nu mă mai uit la voi. Nu mai pot. M-am îmbolnăvit. Sunt cu inima, Ali. Eu am muncit și m-am chinuit pentru voi, dar eu m-am îmbolnăvit cu inima. Pentru ce s-a întâmplat. Eu nu sunt de acord, mami, cu ce decizii iei tu. Faci ce vrei. Nu-mi plac multe chestii. Nu-mi place ce a făcut ea și că am aflat târziu. Și sunt multe. Nu mai vreau nimic, Ali. Lasă-mă că m-am îmbolnăvit. Pentru mine a fost șoc. Eu nu pot să trec cu vederea. Nu-mi place să fii cu ea. Faci ce vrei. Te rog din suflet nu te căsători acolo! Dacă tu te căsătorești acolo, eu mor, fac infarct. O să-ți dai cu pumnii în cap”, a spus doamna Ionela.

„Tu la mine te gândești? De ce nu ne urmărești?”, a întrebat Alexandru. Logodnicul Giuliei este sigur că și-a găsit partenera ideală, însă nu are cum să rămână impasibil la vorbele mamei.

Tânărul a vorbit și cu doamna Carmen, mama Giuliei.

„Voi faceți ce simțiți, dar eu zic să vă rezolvați mai întâi problema și puteți face pasul cel mare afară”, a fost sfatul mamei fetei.

În live, Giulia a început să plângă din nou, foarte afectată de situația în care se află.

„Sunt supărată pentru că nu înțeleg ce am făcut atât de grav. Mă doare sufletul mai ales când văd că celelalte fete au relații bune cu mamele partenerilor”, a spus Giulia printre lacrimi.

giulia si alexandru, colaj
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