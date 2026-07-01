Mireasa, sezon 13. Daniela și Mihai nu s-au mai ținut de mână în live. Ce s-a întâmplat: „A fost o situație…”

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 30 iunie, Daniela și Mihai nu s-au mai ținut de mână.

Deși la petrecerea de sâmbătă Daniela și Mihai păreau foarte îndrăgostiți, pe canapeaua de la Capricii, cei doi au stat la distanță unul față de celălalt, la scurt timp după ce mama băiatului a sunat la Mireasa și i-a cerut fiului să aibă grijă la comportament și să nu se lase dus de val. Daniela a accentuat că supărarea ei cea mare nu e legată de intervenția mamei lui Mihai, ci de faptul că iubitul nu-i ia apărarea în conflictele ei cu Darius și doamna Melinda.

Daniela și Mihai nu s-au mai ținut de mână în live la Capricii. Ce s-a întâmplat: „S-a schimbat la 180 de grade”. De ce a început tânăra să plângă

„A fost o situație. În prima parte a live-ului de la Mireasa a fost totul ok între noi. În a doua parte a live-ului a intrat mama mea și Daniela s-a shimbat la 180 de grade. Nu vrea să-mi spună și eu nu sunt genul să insist”, a spus Mihai, întrebat ce s-a întâmplat de nu o mai ține de mână pe iubita lui.

„Nu am apucat să vorbim și nu a fost doar faza cu apelul telefonic, m-au mai supărat și lucrurile spuse de doamna Melinda. Nu am apucat să vorbim. M-am săturat să tot fiu jignită și acuzată de anumite lucruri și consider că nu am de ce să dau explicații și să mă justific în fața nimănui. Din moment ce Mihai nu simte să îmi ia apărarea când eu sunt jignită de un alt bărbat și sunt într-o relație cu el… Nu i-am comunicat pentru că el a spus că stă rezervat până în momentul în care se aduc jigniri. Jignirile au fost aduse și el a reacționat în momentul în care s-a legat de el”, a spus Daniela.

Daniela a fost în pragul lacrimilor când a început să-și exprime nemulțumirile și a început să plângă.

„Eu consider că în situația cu Darius am intervenit fix când a trebuit. Eu am intervenit când i-a spus că e falsă și mincinoasă și i-am cerut să se oprească”, a mai spus Mihai.

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