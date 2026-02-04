Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Marian a primit o scrisoare de la Diana. La ce gest a apelat băiatul: „O așteptam de mult timp”

Marian a primit o scrisoare de la Diana, concurenta eliminată în gala de vineri, 30 ianuarie 2026. După ce a citit gândurile tinerei, băiatul a luat o decizie neașteptată în fața camerelor de filmat, la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 10:30 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 10:36

Marian și Diana s-au apropiat destul de mult în casa Mireasa sezonul 13. Așadar, plecarea fetei a venit cu multă tristețe pentru concurent. În tot acest timp, tânărul a așteptat cu nerăbdare un mesaj din partea ei.

La doar câteva zile de la elminarea din casa show-ului matrimonial, Diana a simțit nevoia să-i transmită câteva gânduri și lui Marian. Acesta a fost luat prin surprindere de vestea ca are o scrisoare din partea fetei.

Ce a putut să-i scrie Diana lui Marian. Cum a reacționat bunica băiatului la Mireasa - Capriciile Iubirii

Emoțiile au pus stăpânire pe concurent atunci când a început să citească primul rând al scrisorii. De asemenea, băiatul a fost copleșit de cuvintele frumoase pe care le-a folosit Diana în exprimare, dar și de modul în care l-a încurajat.

Sunt ok, iar la muncă totul este în regulă. A fost nevoie de prezența mea pentru câteva semnături importante, iar luni dimineață am rezolvat tot. Acum mă simt mai liniștită, chiar dacă emoțiile încă sunt cu mine.

Te urmăresc cu drag. La petrecere am observat că, la început, nici măcar nu ai fost pe ringul de dans. Păreai trist. Dacă aș fi fost acolo, cu siguranță am fi dansat împreună, chiar am așteptat sâmbăta aceea. Dar lucrurile s-au așezat exact cum trebuia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Diana le-a trimis o scrisoare fetelor după eliminare. Ce mesaj i-a transmis Marian: „Viața merge înainte...”

Apropo, am auzit ce a spus „buni”. Știu că a făcut-o ca să te încurajeze să îți dea forță. Vreau să te văd mai des zâmbind. (...) Sincer, nu m-am obișnuit cu viața din afara casei. Aici am totul, dar nu-mi aduce aceeași fericire cum mi-o aducea, de exemplu, o clătită simplă, fără dulceață.

Mi-ai plăcut cu adevărat. Îmi pare rău că nu am reușit să îți arăt așa cum aș fi vrut. Emoțiile mele au fost greu de exprimat, iar timpul nu ne-a ajutat. Tot ce am simțit a fost real. Îți doresc să rămâi puternic, deschis și autentic. Nu lăsa nimic să-ți stingă lumina. Meriți o iubire frumoasă și sinceră”, a scris Diana.

Reacția lui Marian nu a întârziat să apară. Mai mult, concurentul de la Mireasa sezonul 13 i-a făcut o chemare în emisiune fetei pentru a-și continua împreună experiența.

„Mulțumesc și apreciez foarte mult scrisoarea ta pe care o așteptam de mult timp. Aș vrea să te chem înapoi în casă. Mi-e puțin dor de tine, poate puțin mai mult. Mereu mă uit la tabloul făcut de tine pe care mi l-ai dat și chiar aș vrea să ne reîntâlnim”, a fost mesajul pe care Marian l-a transmis în fața camerelor de filmat.

Mai mult, și bunica tânărului a încurajat-o pe Diana să se întoarcă în casa show-ului matrimonial.

„E bine! Să vină și să fie împreună toată viața! Eu vreau să vină!”, a precizat doamna Niculina, vizibil emoționată de cuvintele fetei.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Marian și bunica lui în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii
Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

